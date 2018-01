Ernesto Blume: “Un indulto no está librado de control”

“Mi gestión pretende ser una reafirmación del garantismo en el Perú”. De esta forma, Ernesto Blume, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC), traza la línea de su pensamiento jurídico. En esta primera entrevista que brinda tras asumir el cargo, se refiere a la complicada coyuntura que afronta la institución que preside tras la acusación constitucional contra cuatro magistrados en el Congreso. También habla del indulto humanitario a Alberto Fujimori y anuncia que en tres semanas resolverán el hábeas corpus pendiente del ex presidente.

— Asume el cargo en un momento complicado, cuando el Congreso podría destituir a un magistrado y suspender a tres.

Soy consciente de que asumo la presidencia en un momento difícil, complicado. Tengo fe en que la justicia va a imperar. Hay que esperar cualquier decisión del sistema interamericano de derechos humanos, que es una decisión vinculante para el Perú. Respecto al caso de El Frontón, no puedo adelantar opinión porque aún no está terminado.

— ¿Qué falta?

Hay un recurso de reposición [que busca anular el fallo del 2016] pendiente de resolución. El tribunal ha decidido que, para mayor garantía, esa decisión la adoptemos los siete magistrados; no únicamente los cuatro que resolvieron el caso en el 2013. Lo resuelto no es definitivo. Puede darse una situación en donde, de pronto, puede cambiar el sentido de la decisión final.

— ¿Qué podría pasar con este nuevo pronunciamiento del tribunal?

Podría declararse fundado el recurso de reposición y terminar reviviéndose la sentencia del 2013 [aquella que declaró que los hechos investigados en el Caso El Frontón no calificaban como crímenes de lesa humanidad]. Es un escenario que podría suscitarse. Por eso sostengo en forma enfática que el Caso El Frontón no está terminado. El tribunal todavía no ha dicho la última palabra. No le puedo asegurar exactamente cuándo estaría resuelto, pero será relativamente pronto.

— Existen distintas posiciones sobre la investigación a los magistrados, algunas en contra de la destitución, pero reconociendo irregularidades. ¿Cuál es su opinión?

No puedo adelantar opinión, lamentablemente. Sé que hay posiciones muy respetables en un sentido u otro, pero creo que la línea matriz tiene que ser de respeto a la autonomía del TC. No digo que no haya ninguna posibilidad de control, pero hay que tomarlo con pinzas y analizarlo con serenidad.

— Pasemos al tema de los indultos. ¿Un indulto humanitario puede ser revisado y anulado por el TC?

En el Estado constitucional no hay ningún acto irrevisable cuando se amenazan o lesionan derechos fundamentales o cuando este acto viola la Constitución. Si usted me pregunta en términos genéricos, le digo que sí. La facultad del presidente de otorgar gracias está revestida de la máxima discrecionalidad, pero ello no significa que esté liberada de control y menos librada a una absoluta arbitrariedad. Entonces, el indulto no está librado.

— ¿Qué pasaría si existe una demanda por el indulto a Fujimori?

No me puedo pronunciar porque, precisamente, hay un hábeas corpus [que presentó Keiko Fujimori para anular las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta] que está pendiente de resolución. Ya lo íbamos a resolver y vino el indulto. Entonces, ahora estamos evaluando qué efecto podría tener el indulto en ese caso.

— ¿Cuándo se resolverá este hábeas corpus?

Calculo que en los próximos 20 días el tema debe estar resuelto.

MÁS EN POLÍTICA...