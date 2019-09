Blume sobre Keiko Fujimori: Vamos a tratar de resolver su caso "lo antes posible"

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, afirmó que resolverán "lo antes posible" el recurso de hábeas corpus que busca la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El magistrado indicó que el tiempo de decisión “depende de varios factores” y que el debate del caso puede durar varias sesiones del pleno, según sea el caso.

“Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. El tiempo de decisión depende de varios factores, primero de la realización de la audiencia que vamos a tener mañana (miércoles). Luego, el magistrado va a presentar una ponencia que vamos a debatir. El debate puede durar un pleno, dos plenos, tres plenos. Si hay posiciones singulares, se distribuyen entre los demás magistrados que pudieran haber adoptado la decisión de la mayoría, para ver si se ratifican o no en sus posiciones”, explicó en conferencia de prensa.

El titular del TC agregó que, una vez concluido el debate, se firma la sentencia y se publica en la página web del TC y en el diario oficial ‘El Peruano’.

“Vamos a hacerlo lo antes posible teniendo en cuenta el derecho invocador y la afectación al mismo que se está esgrimiendo por parte de la demandante”, refirió el titular del TC.

En la rueda de prensa, Blume fue consultado sobre qué pasaría si no llegan a una decisión y el Congreso nombra a los nuevos magistrados. Para el lunes 30 de setiembre se ha programado la elección de seis de los siete nuevos miembros del TC. Sin embargo, no se sabe cuántos de los candidatos (once en total) alcanzarán los 87 votos requeridos.

"Los siete tenemos que continuar con esta labor. Si en el camino se produce un cambio de seis o menos y no se ha resuelto la causa, en el supuesto que no se haya resuelto todavía, los magistrados entrantes se abocan al conocimiento de la causa y tienen dos opciones: o convocan a audiencia para escuchar a las partes o ven el video de la audiencia para ver lo que se debatió", explicó.

Sachie Fujimori presentó un recurso de hábeas corpus contra la orden de prisión preventiva que se dictó contra su hermana, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht.

Ernesto Blume confirmó que en la sesión del pleno de esta mañana se acordó continuar con la programación de las audiencias, tras la propuesta de José Luis Sardón de suspenderlas ante la próxima elección de seis de los miembros del TC.

Ernesto Blume reiteró que el tribunal es “autónomo, independiente y va a actuar en el marco de la ley, como corresponde”, además de que no pueden parar con sus responsabilidades ante la posibilidad de que el Congreso nombre a los nuevos magistrados que ingresen al TC.

“Nosotros hemos jurado al momento de asumir el cargo, por lo que vamos a continuar dando estricto cumplimiento a nuestras responsabilidades en un marco de autonomía e independencia como el que siempre nos ha caracterizado porque nuestro tribunal es un tribunal que no se deja presionar de ningún frente y por ningún lado”, indicó.