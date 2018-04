Ernesto Blume: "Si nos presionan se van a estrellar con una pared"

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, negó que exista presión política en contra de los magistrados para resolver el hábeas corpus del ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia. Sin embargo, sobre las continúas postergaciones reconoció que estaría afectando los derechos fundamentales de la ex pareja presidencial.

"Yo diría que sí, eso es cierto. Pero es un elemento que no puede dejar de lado la aplicación del reglamento", dijo en el programa de televisión "Agenda Política" al ser consultado si existía una afectación a los derechos de Humala y Heredia, ambos recluidos en la cárcel preventivamente desde julio del 2017.

"Hay una serie de comentarios que dicen que estamos presionados políticamente. Nadie nos presiona y si nos presionan se van a estrellar con una pared. En lo particular, así venga una autoridad de máximo nivel y me diga 'resuelve así', no lo voy a hacer. Yo resuelvo a conciencia", remarcó.

El titular del TC explicó que la votación de los magistrados es "nominal y a mano alzada" y que, por esa razón, el voto en un sobre enviado por el magistrado Eloy Espinoza-Saldaña se rechazó abrirlo por unanimidad.

Ernesto Blume señaló que no está previsto en el reglamento votar en ausencia a través de un sobre cerrado porque si esta modalidad se admitiera puede surgir un cuestionamiento de las partes.

"Por lo tanto es una responsabilidad. Lamentablemente, no podemos hacer eso. [Espinoza-Saldaña] tiene que estar acá. Si no viene el pleno tendría que tomar una medida", precisó.

El TC suspendió para el jueves 26 de abril la votación sobre el recurso presentado por Humala y Heredia para afrontar en libertad la investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos.

"Como presidente del tribunal tengo todo el ánimo de que esto se solucione de inmediato pero estoy sujeto a normas que no puedo dejar de cumplir", concluyó.