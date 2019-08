"El TC no se ha pronunciado sobre la confianza por reformas constitucionales"

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, aseguró que el organismo no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo pueda plantear una cuestión de confianza ante el Congreso por una reforma de carácter constitucional.

Explicó que el TC resolvió en una sentencia del 2018 los alcances de la cuestión de confianza para proyectos de ley, pero no para iniciativas de reforma constitucional. Sin embargo, se abstuvo de opinar sobre un posible pedido de confianza del gobierno por su propuesta para adelantar las elecciones generales al 2020.

"El TC no se ha pronunciado sobre si se puede plantear o no una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional, no hay pronunciamiento sobre ese tema. Lo que hicimos fue delimitar si se puede plantear una cuestión de confianza por las leyes", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"Nosotros no nos hemos pronunciado ni expresa ni tácitamente sobre la cuestión de confianza en reformas constitucionales. El TC no tiene una posición al respecto", señaló.

En otro momento, Blume consideró "fundamental" que las "más altas autoridades" del país se sienten a dialogar para encontrar soluciones. En esa línea, saludó la disposición mostrada por el presidente Martín Vizcarra y el titular del Parlamento, Pedro Olaechea.

"Es fundamental que nuestras más altas autoridades entiendan que deben dialogar pensando en el Perú. No nos olvidemos que vamos por los 25 años continuos de democracia, esto es algo histórico en el Perú. Esto es un tesoro que tenemos y que nos va a permitir abrirnos al desarrollo con instituciones más sólidas", manifestó.

"No hay democracia si no hay diálogo, pero el diálogo debe estar acompañado de una actitud dialogante. Yo voto a favor de esa vocación de ambas partes, creo que el señor presidente de la República sí ha demostrado vocación dialogante. Ahora, otras coyunturas han llevado a unas situaciones tirantes, pero ha manifestado su vocación dialogante", señaló.

Finalmente, al ser consultado sobre la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien decidió no variar el arresto domiciliario del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por la prisión preventiva, Blume consideró que nadie puede ser sancionado por su derecho a ejercer actividad política.

"No quisiera adelantar opinión a una respuesta específica, pero creo que el derecho político que tiene todo peruano es inherente a la democracia y al sistema constitucional. Es nulo todo acto que restringe o limite todos los derechos políticos. Eso es democracia", detalló.