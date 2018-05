El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, manifestó que no se deja llevar por las críticas tras haber votado a favor del fallo que revocó la prisión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, y afirmó que está cumpliendo su labor.

“Con esta sentencia, me están acusando de ser humalista, pero a mí me tiene sin cuidado porque yo soy juez constitucional, yo actúo de acuerdo a mis principios y valores y no le debo a nadie”, expresó a Canal N.

Ernesto Blume fue uno de los cuatro magistrados del TC que votó a favor del hábeas corpus que presentó la defensa de Humala y Heredia para que afronten su proceso en libertad.

Sostuvo que algunas personas “tienen una visión un poco marginal de los derechos fundamentales y de la libertad individual”, pero se deben hacer las cosas bien y “a conciencia”.

Agregó que, al momento de emitir una sentencia, “el juez tiene que ceñirse a los parámetros constitucionales e internacionales” y no dejarse influenciar por “razones mediáticas”.

Respecto a las declaraciones de la magistrada Marianella Ledesma, quien manifestó su deseo de que se revierta el fallo final del TC, Ernesto Blume dijo que el caso ya es “cosa juzgada”.

“Quienes hemos asumido la posición de mayoría, hemos firmado la sentencia y quienes han asumido una posición disidente se traduce esto en el voto singular que también se adjunta en la sentencia [...] No hay manera [de revertirlo] porque ha sido cosa juzgada”, aseveró.



