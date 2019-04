Especialistas coinciden en que prisión preventiva no aplicaría para PPK

La sustentación del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y otros dos colaboradores suyos, investigados por el caso Odebrecht, ha tomado dos días.

El fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, entre ayer y hoy, cumplió con fundamentar su requerimiento ante el juez Jorge Chávez Tamariz, al sostener que existen elementos fundados que hacen presumir la comisión del delito de lavado de activos cometido por el ex presidente.

En el caso de sus co-investigados Gloria Kisic y José Luis Bernaola, aún se desarrolla ante el despacho del magistrado.

Pese a que se especulaba que el fiscal Pérez podría retirar su solicitud de prisión preventiva y variarla por un arresto domiciliario, no lo hizo. Esta mañana, ratificó su solicitud, tras indicar que PPK no padece de una enfermedad grave.

Pérez Gómez, en su requerimiento también ha indicado que se cumple con todos los requisitos para ordenar la prisión del ex jefe de Estado. Entre ellos, el peligro procesal de fuga y obstaculización.

Sobre esto último dijo que Kuczynski solicitó salir del país -por una cita médica- pese a que tenía una orden de impedimento de salida del país.

Además, dijo Pérez, PPK no fue claro al precisar el domicilio de su contadora Dennys Hernández, destituyó a la ex procuradora Katherine Ampuero por solicitar una investigación sobre su caso y, entre otros, tramitó un indulto humanitario a favor del ex presidente Alberto Fujimori, lo cual expresaría un poder político.

“La medida es idónea porque nos encontramos ante un delito de lavado de activos y existe la duda de que una medida distinta vaya a asegurar la comparecían en la investigación”, dijo el fiscal.

Kuczynski, de 81 años, permanece internado en una clínica local tras ser sometido a un cateterismo por una descompensación en su salud.

-Podría permanecer en clínica-

Sobre el pedido de prisión preventiva contra Kuczynski, el abogado especializado en materia penal Luis Lamas Puccio, explicó que en el Artículo 290 del Código Procesal Penal se establece como medida alternativa a la privación de la libertad el llamado “arresto domiciliario”.

Y, una de las exigencias para que se pueda cumplir es que la personas investigada tenga más de 65 años de edad.

“Si a eso le sumas un informe médico del Instituto de Medicina Legal sobre el estado de salud del señor Pedro Pablo Kuczynski, un arresto domiciliario podría ser plausible”, afirmó.

Incluso, indicó Lamas, teniendo en cuenta su estado de salud, “podría autorizarse que se mantuviera en una clínica o nosocomio; siempre y cuando se justificara”.

Por tanto, sostuvo que dada la coyuntura y situación del ex mandatario, siempre que esté ceñido a la ley y especificándose los mecanismos en que debe cumplirse, teniendo en cuenta que puede ser revocado en cualquier momento en caso de incumplimiento, un arresto domiciliario aplicaría.

“Ante el eventual caso de un arresto domiciliario, en ningún caso se está poniendo en tela de juicio que se aplique la impunidad ni [que no exista] la responsabilidad penal”, explicó.

-No se aplicaría prisión-

Sophía Icaza, abogada penalista del Estudio Linares Abogados, consideró que el pedido de prisión preventiva contra PPK, no debería proceder porque más allá de los “elementos de convicción” deben concurrir en conjunto tres presupuestos para dictar una prisión preventiva.

“Pero en este caso, el peligro procesal no tendrá [el fiscal] cómo acreditarlo, decir que tiene varias direcciones [no es peligro procesal].

"El Poder Judicial debe analizar el exceso o abuso en este tipo de medidas a la luz de otros criterios contenidos en una reciente casación sobre el peligro de fuga [que habla sobre la solvencia económica, arraigo laboral y otros]”, comentó.

Consideró que el fiscal pudo retirar -sin opinión del médico- el pedido de prisión preventiva por la detención domiciliaria que es una alternativa.

“Ahora quien decidirá es el juez, que en función a la edad del investigado podría darle detención domiciliaria, o en todo caso, decidir declarar infundado el pedido de prisión preventiva y que continúe el proceso con comparecencia con restricciones”, dijo.

-La valla es alta-

El abogado penalista, Carlos Caro, coincidió en señalar que la ley permite que para mayores de 65 años se aplique la detención domiciliaria. Además, remarcó que, el que se haya indicado que en el caso de PPK exista una organización criminal, no significa que ello pueda demostrar que hay un peligro de fuga u obstaculización de la justicia.

“Desde mi punto de vista hay muchas pruebas para involucrar, investigar y eventualmente llevar a juicio al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, eso no está en discusión. El punto está en que otro requisito más estricto para una prisión preventiva, es el peligro de fuga o de obstrucción a la justicia y eso, es algo que desde mi punto de vista no está claro”, dijo.

En esa línea sostuvo la obstrucción a la justicia implica trabar las acciones procesales de la fiscalía. Por ejemplo, dijo, que el fiscal cite a una testigo y que él (PPK) amenace a la testigo o que compre a la testigo, “como pasó en el caso de Fuerza Popular donde el argumento era que se estaba presionando a los testigos”.

Además, en el caso de Kuczynski, dijo que el fiscal Pérez tendría que haber probado el por qué el arresto domiciliario no puede ser aplicado y supone un peligro de fuga u obstaculización.

Caro comentó que el pedido de prisión preventiva también podría tratarse de una estrategia fiscal al solicitar una medida grave contra Kuczynski, para que le den una medida intermedia; es decir un arresto domiciliario.

Incluso, mencionó el abogado, en el caso de PPK podría proceder una comparecencia con restricciones, una caución muy alta, que avale con sus propiedades.

“Incluso, imponerle que pase por el control biométrico cada semana, que estaría más que justificado. Porque con 80 años, es difícil que fugue del país”, propuso Caro.