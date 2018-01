A la espera de la Comisión de Ética Parlamentaria [Informe]

Han pasado 42 días desde que la Comisión de Ética Parlamentaria tuvo su última sesión, en diciembre del 2017. Su paralización –a raíz de la salida de cuatro de sus nueve miembros– impide, por ejemplo, que se debatan los informes finales de las denuncias presentadas contra las fujimoristas Yesenia Ponce y Maritza García.

Ponce, quien cumple una suspensión en Fuerza Popular, tiene tres casos en Ética [ver gráfico]. En dos ya hay informe final. Según se conoció, en estos no se habrían encontrado indicios suficientes para proponer una sanción. El tercer caso está en fase de informe de calificación, la etapa de investigación previa al informe final.

Situación distinta es la de Maritza García –integrante de la facción de Kenji Fujimori–, para quien sí se propondría una sanción. El caso por mentir sobre sus estudios en su hoja de vida está pendiente desde octubre del 2016. En abril del 2017, la comisión acordó recomendar una suspensión por 120 días. Sin embargo, dos meses después el pleno decidió regresar el expediente de García a la comisión. No fue por el informe, sino por el cambio de presidencia en el grupo. Se consideró que no era idóneo que el nuevo titular, Juan Carlos Gonzales (Fuerza Popular), sustente un informe que su gestión no había trabajado.

(Composición: El Comercio) (Composición: El Comercio)

Gonzales tomó el caso y lo acumuló con una nueva denuncia, también referida a los estudios de su colega –aunque en distintas facciones– de la bancada.

Otro caso pendiente es el del oficialista Gilbert Violeta, quien primero deberá dar sus descargos (por la filtración del sentido de un fallo del Tribunal Constitucional) para que luego se pueda elaborar el informe final.

También debe darse cuenta de las denuncias presentadas mientras la comisión no sesionó, como la de Edwin Donayre contra Alberto de Belaunde por sus declaraciones sobre un eventual indulto humanitario al cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán.

—Pone fecha—

Juan Carlos Gonzales no está dispuesto a esperar más tiempo a las bancadas que retiraron sus miembros para volver a sesionar. Según adelantó a El Comercio, el grupo sesionará en la segunda semana de febrero.

“Con ellos o sin ellos igual sesionaremos”, aseguró Gonzales cuando fue consultado sobre si no tendría problema de reunirse solo con los integrantes de su bancada Fuerza Popular y la del Apra.

En una entrevista a este Diario, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, indicó: “Si hay quórum, [la comisión] debe sesionar”.

Entre Fuerza Popular (4 miembros) y el Apra (1) puede haber quórum.

Gonzales indicó que hoy definiría con Luis Galarreta la fecha de la sesión.

—En el pleno—

En la agenda del pleno quedó pendiente de debate la recomendación de suspensión por 60 días a Carlos Bruce. Este caso se inició en diciembre del 2016. Al igual que el de Maritza García, fue devuelto a comisión y se recomendó una suspensión de menos días.

