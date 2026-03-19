La empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., vinculada a una allegada a la familia Horna, obtuvo 29 órdenes de servicio con EsSalud por más de S/ 1 millón antes de acceder a un contrato de mayor monto.

Estas contrataciones, de menor cuantía, se habrían otorgado de forma reiterada y con importes similares, según un informe de la Unidad de Investigación de América Multimedia y Canal N.

De acuerdo con el reportaje, la firma, gerenciada por Magda Sánchez Terán, inició sus contrataciones con el Estado el 5 de diciembre de 2024.

A partir de esa fecha, se registraron órdenes de servicio por montos cercanos a los S/ 40 mil, bajo la modalidad de contrataciones directas, que se extendieron hasta marzo de 2025.

Consultada sobre la empresa, Sánchez señaló: “La verdad no lo recuerdo. Pero yo no entiendo por qué me ponen de gerente”.

Estos servicios correspondían a la preparación de alimentos para pacientes y personal del Hospital Luis Heysen Incháustegui, en Lambayeque. No obstante, la prestación fue observada por la Fiscalía de Prevención del Delito tras una evaluación sanitaria en el establecimiento.

Pese a estos cuestionamientos, en abril de 2025 la empresa integró el Consorcio del Norte, que obtuvo un contrato con EsSalud por más de S/ 2 millones para el servicio de alimentación en el mismo hospital, por un periodo de 12 meses. En total, la firma habría acumulado cerca de S/ 3 millones en contrataciones con la entidad.

El caso ha generado cuestionamientos por los presuntos vínculos entre la empresa y la familia de Brunella Horna, nuera del candidato presidencial César Acuña. Entre los elementos revisados figura un número telefónico consignado por la empresa en registros estatales que correspondería a Gustavo Horna Novoa, padre de la empresaria.