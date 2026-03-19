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EsSalud: revelan órdenes de servicio por más de S/ 1 millón a empresa de allegada a familia Horna. Foto: Andina.
EsSalud: revelan órdenes de servicio por más de S/ 1 millón a empresa de allegada a familia Horna. Foto: Andina.
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La empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., vinculada a una allegada a la familia Horna, obtuvo 29 órdenes de servicio con EsSalud por más de S/ 1 millón antes de acceder a un contrato de mayor monto.

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