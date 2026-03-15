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EsSalud: revelan nexos entre consorcio que ganó contrato en Chiclayo y entorno de Brunella Horna. (Foto: Andina)
EsSalud: revelan nexos entre consorcio que ganó contrato en Chiclayo y entorno de Brunella Horna. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un informe difundido por el programa dominical Cuarto Poder dio cuenta de presuntos vínculos entre el consorcio que obtuvo un contrato con EsSalud para brindar servicio de alimentación en el Hospital II Hospital Luis Heysen Inchaustegui y el entorno familiar de la conductora de televisión Brunella Horna.

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