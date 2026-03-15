Un informe difundido por el programa dominical Cuarto Poder dio cuenta de presuntos vínculos entre el consorcio que obtuvo un contrato con EsSalud para brindar servicio de alimentación en el Hospital II Hospital Luis Heysen Inchaustegui y el entorno familiar de la conductora de televisión Brunella Horna.

De acuerdo con el reportaje, en abril de 2025 el Consorcio del Norte fue adjudicado con un contrato por S/2 millones 103 mil 442 para encargarse de la compra de insumos, preparación y traslado de alimentos destinados a pacientes hospitalizados en ese establecimiento de salud. El servicio tiene una duración de 12 meses.

El programa indicó que dentro del consorcio participa la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., cuya representante es Magna Sánchez Terán. Según la investigación periodística, el número telefónico consignado por esta compañía en registros vinculados a contrataciones públicas estaría asociado a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna.

El reportaje también mostró imágenes y registros en redes sociales en los que Sánchez aparece junto a integrantes de la familia Horna, entre ellos Jessica y Karina Horna, además de Adolfo Horna. Según el programa, la representante del consorcio negó en un primer momento tener vínculo con esa familia y afirmó no recordar haber tenido contratos con EsSalud.

Asimismo, el informe televisivo señaló que la dirección fiscal declarada por Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C. coincide con la registrada por Latina Confecciones y Diseños E.I.R.L., empresa vinculada a la madre de Brunella Horna. Ambas consignan como domicilio un inmueble ubicado en la calle Toribio Luzuriaga, en el distrito de Jesús María.

Asimismo, la Universidad Señor de Sipán, fundada por César Acuña y cuyo directorio preside Richard Acuña, esposo de Brunella Horna, recibió servicios de alimentación de la empresa de Magna Sánchez, según el reportaje.