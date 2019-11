El presidente Martín Vizcarra y el canciller Gustavo Meza-Cuadra precisaron ayer en qué consistió el apoyo del Gobierno Peruano a su par mexicano para que se concrete el viaje del expresidente de Bolivia Evo Morales al país del norte en condición de asilado, tras su renuncia al cargo.

La aclaración llegó horas después de que el canciller de México, Marcelo Ebrard, mencionara en conferencia de prensa los inconvenientes que tuvieron para trasladar a Morales a su país.

Respecto al Perú, el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador manifestó que la ruta prevista era regresar por Lima, pero que “ya casi por salir de Bolivia” el canciller peruano le comunicó que “por valoraciones políticas” se suspendía ese permiso para recargar combustible antes de partir a México.

Vizcarra declaró que el último lunes, en la mañana, el Gobierno de México pidió autorización para cruzar el espacio aéreo peruano y parar en Lima para recargar combustible, lo que fue concedido. “Obviamente y como corresponde, dimos autorización. Cargó combustible y salió para Bolivia.

Cuando estuvo por Puno, tuvo algunos problemas con Bolivia y regresó a Lima. Nuevamente dimos todas las facilidades”, manifestó el jefe del Estado.

—Otras opciones—

Este Diario conoció que el mandatario le pidió ayer al canciller Meza-Cuadra que aclare el tema en medios. El expresidente Ollanta Humala había preguntado en Twitter “qué valoración política justifica negarle combustible al avión” que llevaba a Morales a México. También venía circulando en redes un audio del supuesto diálogo entre el piloto y una torre de control donde se escucha decir que el Perú no daba autorización de aterrizar.

Meza-Cuadra precisó en RPP que, hasta donde tenían entendido, luego de recoger a Evo Morales de Bolivia el avión volaría directo a México.

Sin embargo, indicó que luego se le comunicó “que la intención ya no era partir a México sino retornar para hacer escala técnica en el Perú”, a lo que él respondió a su par mexicano de manera “cordial y franca”, que “dada la hora [recibió la llamada en la madrugada de ayer] y ya que no era el plan inicial, si se podía considerar alguna otra posibilidad”. Agregó que su homólogo le respondió horas después que irían a Paraguay y le consultó si podían sobrevolar el Perú, lo que sí se autorizó.

Este Diario pidió a la Cancillería de México una versión sobre lo manifestado por Meza-Cuadra, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

—¿Habrá consecuencias para el Perú?—

El excanciller Eduardo Ferrero consideró que si bien el Perú no negó la escala técnica al avión que llevaba al expresidente Evo Morales a México en los términos expuestos por el canciller de ese país, no fue la decisión “más acertada” no permitir dicha escala argumentando un tema de hora, pues “es una excusa poco seria”.

Sin embargo, estimó que se trata de un “incidente del momento” que no afectará las relaciones con México ni con Argentina, cuyo presidente electo, Alberto Fernández, había agradecido el apoyo de Vizcarra a Morales.

Consultado por si veía un interés geopolítico al involucrar al Perú en este tema, el internacionalista Francisco Belaunde respondió que no, pues consideró que no existe un bloque chavista o del Alba, como en el pasado, con el que se pretenda vincular a Vizcarra.