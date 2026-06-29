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Resumen

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Para estos efectos, la frase “cada voto cuenta” nunca había sido tan literal. Ello porque, además de que cada voto emitido en las urnas ha permitido definir a las próximas autoridades, también servirá para determinar cuánto dinero recibirán de parte del Estado aquellos partidos políticos que lograron representación parlamentaria durante el próximo quinquenio 2026-2031. Se trata de la otra cara del resultado electoral.

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