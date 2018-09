Esther Capuñay: “Una ciudad iluminada podrá reducir la inseguridad”

Esther Capuñay califica el debate del domingo pasado, en el cual participó, como un recital de medidas demagógicas. Por ello, a dos semanas de los comicios, trata de darle concreción a sus planes.

—¿Qué balance hace del debate del domingo?

Muchos candidatos no presentaron propuestas reales, sino demagógicas. La ciudadanía debe exigir candidatos más realistas y concretos en sus propuestas.

—¿Cuáles serían sus anuncios concretos?

Medidas responsables, como mejorar el día a día de la gente.

—¿En qué aspecto específico recae ese deseo?

Sin ser demagogos, dando soluciones para el caos de Lima en transporte. Para descongestionar la Carretera Central, por ejemplo, hay dos vías que podríamos hacer: la continuación de la Av. Javier Prado en Ate y la ampliación de la Av. Ramiro Prialé. Eso podría mejorar el caos de Lima este.

—¿Eso estaría dentro de la competencia metropolitana si se aprueba en segunda votación la autoridad de transporte urbano (ATU)?

Si bien la ATU es importante, falta la votación y su reglamento. No podemos estar esperanzados en que la ATU se reglamente para trabajar.

—La aprobación de la ATU podría darse en medio de la construcción de los proyectos aludidos y esa entidad no la liderará la alcaldía.

No haremos cosas que no sean de nuestra competencia. Lima estará en el directorio de la ATU; por lo tanto, puede trabajar de manera simultánea.

—¿Cómo garantizará que no exista corrupción en una entidad tan grande como la municipalidad?

Lanzaremos el aplicativo ‘Lima transparente’. Cualquier ciudadano podrá verificar en qué se gasta y hacer trámites.

—Remarca la importancia de la transparencia. ¿Cómo financia su campaña?

Con mis recursos y el apoyo de mi familia a través de su plataforma de comunicación. Es un apoyo en publicidad, pero de acuerdo a los parámetros [topes] del JNE. Rendiré cuentas al final de mi campaña.

—En cuanto a seguridad ciudadana su plan de gobierno habla de medidas, pero no de metas. ¿Contemplan alguna específica?

La principal es que el alcalde articule el trabajo de seguridad y crearemos la escuela metropolitana de seguridad para serenos [N de R: ya existe]. Por otro lado, una zona insegura es una zona oscura y nadie habla de iluminación. Gestionaremos con empresas eléctricas para mejorar el alumbrado y bajar así los índices de inseguridad.

—¿En cuánto estima reducir la criminalidad con ello?

Obviamente si iluminas mejor una ciudad vas a tener una ciudad mejor iluminada y se va a poder reducir los índices de inseguridad.

—¿Existe algún objetivo?

Que haya cero delincuencia, pero es un proceso que empezará el 1 de enero y tenemos que trabajarlo. Para eso necesitamos gente nueva.

—Bueno, usted no es nueva en política. Fue congresista durante cinco años.

Fui invitada, ya que en este país, para entrar en política, tienes que participar a través de un partido. Terminé mi labor, renuncié a ese partido [Solidaridad Nacional] y hoy trabajo con mis vecinos.

—Sostuvo en el debate que revisará todos los contratos de concesiones viales y los peajes. ¿En qué sustenta esa propuesta?

Bueno, la razón es conocida por todos: existen indicios de actos de corrupción.

—Sin embargo, su propuesta es revisar incluso aquellos en los cuales no existen indicios de corrupción.

Revisaré todos y anularé, de acuerdo al marco legal, los que muestren indicios de corrupción. Quienes han actuado bajo el marco de la ley, que se sientan tranquilos.

—Sobre la respuesta ante desastres, su plan estipula lo siguiente: “Implementaremos estrategias integrales de riesgo”. ¿Cómo se traduce eso en disposiciones concretas?

Se traduce en lo que no se hace en Lima: prevención y actuación inmediata.

—¿Prevención a través de qué medidas o proyectos?

Con limpieza de diques, con descolmatación de ríos.