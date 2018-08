Para Alfredo Torres, las declaraciones públicas del presidente Martín Vizcarra y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, son el prólogo de un enfrentamiento entre el Gobierno y el partido con mayoría parlamentaria.

— ¿Cuál será el impacto para el presidente Vizcarra y la señora Fujimori por este intercambio de declaraciones públicas?

Me parece que podría ganar el presidente más que Keiko, porque la imagen de ella está más debilitada y su credibilidad, en este momento, es muy baja.

— Pero el presidente no mencionó que tuvo dos reuniones fuera de Palacio de Gobierno con la lideresa de oposición…

El efecto inmediato [para Vizcarra] ha sido dañino, porque mintió respecto a unas reuniones que negó haber tenido. Pero se recupera con el discurso en Tacna [de ayer], con un discurso más frontal. Ahora, si esto ocurría hace un año, con Keiko Fujimori con un 50% o 40% de apoyo y Pedro Pablo Kuczynski [entonces mandatario] con un 30%, Keiko podía salir ganando. Pero ahora que ella está más débil, creo que Vizcarra sale fortalecido, al menos en el corto plazo.

— ¿Y después de eso?

En términos de mediano plazo, creo que esto no ayuda a ninguno de los dos, tampoco al país, porque se genera una parálisis a nivel político. La gente quiere que el Gobierno y el Congreso se entiendan. Podríamos hablar hasta de medidas en el Congreso contrarias al Gobierno para perjudicarlo. Ahí es donde pierde el país. En otras palabras, en el mediano plazo pierden todos, porque se traba la toma decisiones importantes para el país.

— ¿Cree que este episodio es el inicio de un enfrentamiento férreo entre el Gobierno y Fuerza Popular?

Esto ya es una guerra entre Fuerza Popular y el Gobierno. Claramente se ha producido una ruptura. En estas reuniones entre el presidente y Keiko en algún momento hay una ruptura. Por ello, el presidente sale el 28 de julio con propuesta muy agresiva para hacer un referéndum. Pone al fujimorismo en una situación difícil.

— ¿Existía otra alternativa en ese escenario?

Quizá pudieron haber entrado a un proceso de negociación: este [tema] sí, este no. Pero lo que han decidido es salir ‘con la pata en alto’, en el sentido de echar todo por la borda.

— En la última medición de Ipsos, la popularidad de Keiko Fujimori llega a 15% y el rechazo a 80%. ¿Podría caer más con lo sucedido?

No creo que vaya a caer más. Los fujimoristas más duros que creen en ella quizá hoy están más contentos, porque están viéndola en una posición de confrontación, que es lo que ese sector espera de ella. No esperaría que Keiko Fujimori caiga más. Al contrario, podría hasta subir un poquito en el sector de fujimoristas más duros que pueden haber estado un poco fastidiados por su silencio.

— Hay un supuesto pedido de una tercera reunión, que una de las partes niega...

Pero quedará ahí: es la palabra de uno contra la del otro. Hay la sensación de que ambos están exagerando el conflicto. No es tampoco un delito reunirse. Lo de la tercera reunión es una tormenta en un vaso de agua. Me parece un tema que no es tan grave.