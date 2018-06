Estrategias y movidas en los distritos de Lima

Ninguno de los partidos políticos que han presentado listas para estas elecciones lo han hecho en todos los distritos de Lima. Dos analistas consultados por El Comercio consideran que esto se debe a factores tales como la debilidad partidaria y cálculos políticos.

El Partido Popular Cristiano (PPC), Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP) son las agrupaciones que más listas han presentado en la capital. Ni el PPC ni SP tienen candidato a la alcaldía de Santa María del Mar, el distrito con menos electores hábiles (1.413) en Lima, de acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En tanto, Alianza para el Progreso (APP) no presentó lista en Miraflores (133.536 electores), San Borja (124.711 electores) ni San Bartolo (5.894 electores). Esto, pese a que en mayo pasado su líder, César Acuña, declaró que estarían presentes en todas las municipalidades. Fuentes de este Diario en esa agrupación indicaron que lo sucedido se debe a que no encontraron candidatos idóneos.

Para el analista político Fernando Tuesta, el problema es que los partidos no tienen cuadros sólidos. “Si ves las listas de candidatos, la mayoría no tiene militantes. Colocar candidatos en Lima constituye esfuerzo no organizacional, sino de arreglo, conversaciones para que el partido se mantenga vigente”, dijo a El Comercio.

Para fundamentar su posición, Tuesta recordó que de los 23 partidos políticos inscritos para los comicios, solo seis tienen representación en el Congreso. El resto –añadió– se mantiene inactivo y solo se han vuelto a activar para la campaña.

José Tello, abogado especialista en gestión pública, coincidió con esa postura y añadió que en un escenario como el actual, los partidos políticos eligen a los postulantes de acuerdo a cálculos demográficos y socioeconómicos.

“Tienes, por ejemplo, a Siempre Unidos [del ex alcalde de Los Olivos Felipe Castillo], que tiene una ubicación de candidaturas más al norte de Lima; o el Apra, con candidatos en distritos donde tiene bases consolidadas como Breña y La Victoria”, explicó.

—Cálculos provinciales—

Tello también refiere que frente a la desaparición por ley de las organizaciones locales y distritales, se ha vuelto más difícil para los partidos encontrar vecinos con llegada en sus jurisdicciones para reclutarlos. “Los partidos tienen un nivel de cálculo político y quieren endose hacia su candidato para la Alcaldía de Lima. En algunos casos existe un acuerdo para no presentar candidato distrital a cambio de su endose para Lima. Esto, teniendo en cuenta que algunas candidaturas a Lima se caen en el camino”, dijo.

“Si no haces campaña en un distrito con gran población porque careces de candidato, es una desventaja para el candidato provincial”, concluye Tuesta.