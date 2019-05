Ética aprobó iniciar indagaciones preliminares a Richard Acuña y Jorge Castro

La Comisión de Ética del Congreso aprobó este lunes, por unanimidad, iniciar indagaciones preliminares a los legisladores Jorge Castro (Concertación Parlamentaria) y Richard Acuña (Alianza para el Progreso).

La indagación a Acuña Núñez, la misma que fue sugerida de oficio, obedece a que el parlamentario se presentó ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) como representante de la Universidad Señor de Sipán, de la que además es apoderado, miembro del directorio y accionista.

Según informó el programa dominical "Panorama", el también ex vicepresidente del Parlamento asistió a una reunión con funcionarios de la Sunedu el último 15 de abril como parte de las gestiones que realiza la citada universidad para conseguir el licenciamiento.

En su defensa, el legislador de APP indicó que solicitó licencia sin goce de haber al Congreso para asistir a dicho encuentro. “Sigo ejerciendo mis funciones privadas porque no vivo de la política. No veo nada de malo. No creo que sea un delito que un político sea empresario”, agregó.

El registro de visitas de Sunedu revela que Richard Acuña ingresó a las 3 p.m. del lunes 15 de abril y se retiró cuatro horas después. El artículo 20 del reglamento del Congreso establece que durante el ejercicio del mandato parlamentario, los legisladores están prohibidos de desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión durante las horas de funcionamiento de la Representación Nacional.

De otro lado, la investigación preliminar a Jorge Castro se debe a que el programa de TV “Cuarto Poder” informó que una ex trabajadora del legislador, Paola Alave Quispe, indicó que pagó con su sueldo 300 soles durante siete meses por el alquiler de la primera oficina descentralizada del congresista en Tacna, donde tenía que cubrir los servicios de luz, agua, internet, mantenimiento y compra de periódicos.

La ex trabajadora también comentó que la funcionaria parlamentaria Erika Cancino, del despacho de Castro, le habló de un aporte de 150 soles mensuales para el ex frenteamplista, que llegó a realizar en dos oportunidades.

Sobre ello, Jorge Castro negó estar involucrado en algún tipo de cobro irregular e indicó que no autorizó el alquiler de ninguna oficina en Tacna.

Las investigaciones preliminares contra Richard Acuña y Jorge Castro fueron los primeros tópicos vistos en la sesión de este lunes de la Comisión de Ética, ambos sin un debate previo.

Posteriormente, el grupo encabezado por Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) inició una indagación preliminar al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, por una denuncia sobre contrataciones de personal.