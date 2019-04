Ética decide este lunes si abre indagación preliminar contra Del Castillo

La Comisión de Ética decidirá este lunes si acepta o rechaza una denuncia presentada contra el congresista Jorge del Castillo (Apra) por el sueldo que recibió su ex asesora cuando ya no trabajaba en el Congreso.



La presidenta de esa comisión, Janet Sánchez (PpK), dijo a El Comercio que dará cuenta de la denuncia en la sesión programada para las 5 p.m. de este lunes. “Ha sido presentada por un ciudadano. Como en todos los casos, se elevará a votación y si se aprueba, pasará a indagación preliminar”, dijo.

La denuncia responde a que la abogada Dianne Monge Berrocal (26), quien trabajó como asesora en el despacho parlamentario de Del Castillo, recibió su sueldo de más de cinco mil soles en enero pasado, pese a que se encuentra fuera del país desde el 31 de diciembre.

Del Castillo se excusó de comentar el caso. “No conozco la denuncia, mañana la veré. Prefiero no declarar hasta conocerla”.

El congresista aprista aseguró días atrás que el pago del sueldo a su ex asesora fue un “error involuntario”. Reconoció que omitió informar a la administración del Congreso el cese de la trabajadora.

“Este error atribuible a mi despacho, que no compromete a la administración del Congreso, motivó que se abonara las remuneraciones de enero 2019 sin corresponder”, aseguró.

El legislador aprista devolvió el dinero a la cuenta bancaria del Congreso. Sin embargo, fuentes parlamentarias indicaron a este Diario que la Comisión de Ética tendría que indagar si ese fue el único monto que recibió la ex asesora en enero pasado.

Sobre este punto, Del Castillo aseguró que “notifiqué y pedí a la administración [del Congreso] que me informe si hay otros conceptos pendientes para resarcirlos, [pero] todavía no me han contestado.

-El caso de Foronda-

La Comisión de Ética citó para este lunes a la congresista María Elena Foronda (Frente Amplio) “para que tenga el resultado del informe final” en su contra, informó Janet Sánchez.

La citada comisión ha recomendado al pleno del Congreso que Foronda sea suspendida durante 60 días por contratar como asesora a una condenada por el delito de terrorismo.

Sánchez precisó que el expediente de este caso ya se encuentra en manos de la Mesa Directiva del Congreso. Es decir, solo falta que el caso ingrese a la agenda del pleno, última instancia que decidirá si Foronda es suspendida.