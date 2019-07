Evalúan comparecencia para Gabriel Prado por campaña del No a la revocación

El juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, evaluará hoy el pedido de comparecencia con restricciones para cinco ex funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y otros seis investigados por las campañas por el No a la revocación y por la reelección municipal de la ex alcaldesa Susana Villarán.

El requerimiento fue solicitado por el equipo especial como parte de la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado. La medida se solicita por el tiempo que duren las pesquisas.

Para el Ministerio Público, los investigados habrían formado parte de una organización criminal encabezada por Villarán para recibir aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS y así financiar las campañas del No y la reelección.

Entre los funcionarios para los que se solicita la medida, están el ex gerente de Seguridad Ciudadana Gabriel Prado y el ex regidor Marco Zevallos.

El Comercio se comunicó con Eduardo Roy Gates, abogado de Prado, quien se excusó de dar declaraciones. Este Diario también conversó con Zevallos, quien señaló que se pronunciará tras concluir la audiencia.

La medida también es solicitada para Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano Castro de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Torres Padilla, Óscar Vidaurreta Yzaga, Juan Becerra Jara, José Castro Joom, Mónica Pozo Palomino y César Meiggs Rojas.

Prisión preventiva

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y el ex gerente municipal José Miguel Castro cumplen una orden de 36 meses de prisión preventiva por este caso.

Cambio

En mayo, la fiscalía desistió de pedir prisión preventiva para Gabriel Prado, Óscar Vidaurreta y César Meiggs. Ahora ha solicitado comparecencia con restricciones.