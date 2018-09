Evalúan pedir una reconsideración en casos de Hinostroza y ex consejeros

El congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú), autor del informe de acusación constitucional contra el suspendido juez César Hinostroza y los ex miembros del CNM, señaló a este Diario que evalúa solicitar ante el pleno del Parlamento una reconsideración a la tipificación del delito de pertenencia a una organización criminal, el mismo que fue excluido del expediente.

"Estamos evaluando cuál es la figura legal para no vulnerar el debido proceso y solicitar se reconsidere la tipificación de este delito porque el Congreso no puede actuar de manera irresponsable, y no puede direccionar la investigación que realiza el Ministerio Público", afirmó Pacori, en alusión a que ahora la fiscalía no podrá investigarlos por dicho delito.

Pacori añadió que si prospera la reconsideración tendría que haber una nueva votación.

En la madrugada de este viernes, la Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe contra Hinostroza y los cuatro ex consejeros por varios presuntos delitos e infracciones constitucionales, pero decidió, por mayoría, excluir el presunto delito de organización criminal.

Consultado sobre las críticas de la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona a su informe, por considerar que no fundamentaba correctamente el delito de crimen organizado, Pacori replicó que "está bien sustentado" respecto a dicha figura delictiva.

"Allí se señala la presunción de la pertenencia a una organización criminal, la estructura, los roles y funciones. Y eso está consignado en el informe", sentenció Pacori.

El legislador manifestó que los representantes de Fuerza Popular no han querido valorar dicho medio probatorio y precisó que en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales su informe fue aprobado con el voto favorable de los ocho congresistas de dicha bancada.

"Nos preocupa que con esta decisión el Congreso le estaría cortando las alas al Ministerio Público en la investigación de pertenencia a una organización criminal", insistió.

Sobre lo que ocurrirá en el pleno, Pacori dijo que le tocará sustentar en función a los delitos y a las infracciones constitucionales que se han aprobado en la Permanente. "El delito de organización criminal se sustraería del informe", lamentó.

"Lo que están buscando desde Fuerza Popular es generar un mecanismo de impunidad y blindar no solo a los denunciados sino a la investigación que podría tener otros implicados. Se corre el riesgo de que el informe que vamos a sustentar sea archivado", anotó.

