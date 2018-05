Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, puso en debate el pre-dictamen sobre el proyecto de ley de Mauricio Mulder que exige a los candidatos presidenciales tener como mínimo dos años de filiación en el partido con el cual piensa postular y anunció que se evalúa recomendar que esa iniciativa entre en vigencia a partir de las elecciones generales del 2026.

La congresista de Fuerza Popular indicó que esa postura para posponer la fecha de inicio del proyecto se debe a que no todas los partidos cuentan con el número de afiliados suficientes para cubrir el número de candidaturas que se someten a elecciones de alcance nacional como las regionales y municipales.

También dijo que hay muchas organizaciones políticas que están en vías de inscripción y personas que han adquirido kits electorales para inscribir partidos bajo un marco político donde no se exige un mínimo de adherentes sino, más bien, de afiliados.

Mulder, autor del citado proyecto de ley de fortalecimiento de partidos, se mostró disconforme con la recomendación de que su iniciativa no entre en vigencia en las elecciones del 2021. "¿Cómo podemos sacar una ley hoy para que entre en vigencia en el 2026?. Eso es absurdo. Si no se aplica para las próximas elecciones, mejor no hagamos nada", dijo durante el debate.

El legislador Richard Acuña de APP también se mostró en contra de aplazar el inicio de la iniciativa. "Si esto va a aplicarse recién en el 2026, mejor no hagamos nada. Seamos mas serios", expresó tras solicitar que su proyecto de ley sobre partidos políticos sea acumulado en el dictamen.

Marisa Glave de Nuevo Perú, por su parte, expresó su rechazo al proyecto de Mulder. Dijo que es una "barrera" para no permitir la postulación de una persona en especial. "No sé si Julio Guzmán o Verónika Mendoza, pero el objetivo es impedir la renovación en la política", aseveró luego de manifestar que el fortalecimiento de los partidos no se logran con plazos de antigüedad.

Finalmente, Úrsula Letona indicó que se hará ajustes al texto para presentar en la próxima sesión un dictamen sobre la iniciativa de Mauricio Mulder, en el cual se acumulará el proyecto de Acuña.