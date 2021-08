El pleno del Congreso de la República rechazó este jueves la moción de orden del día que planteaba declarar persona no grata al expresidente de Bolivia Evo Morales.

La sesión del pleno del Parlamento rechazó con 45 votos a favor, 62 en contra y 12 abstenciones moción propuesta por la congresista Norma Yarrow (Avanza País).

La congresista justificó su presentación por “la injerencia política” que ha tenido el exmandatario boliviano en Perú durante la campaña electoral y una vez que Pedro Castillo asumió el Gobierno.

“Si no no oponemos a la presencia de un expresidente extranjero como Evo Morales en el Perú asesorando al presidente, que después no nos sorprenda la presencia de Nicolás Maduro”, manifestó la legisladora.

En la moción, la bancada argumentó que en junio pasado, Morales dio como ganador de la segunda vuelta a Pedro Castillo, a pesar de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no oficializaba los resultados. También cuestionó que criticara en Twitter los pedidos de revisión de actas de votación.

