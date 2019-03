Ex asesor de Del Castillo dice que se reunió con Chavarry para ver "un asunto social"

César Sandoval, el ex asesor del congresista Jorge del Castillo , quien estuvo con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry cuando ocurrió el ingreso ilegal a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez, dijo que se pondrá a disposición de las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos.

"Solo le voy a decir una cosa. No estuve en esas oficinas [cuyo lacrado fue violado], no las he visto, simple y llanamente he estado en una reunión convocada por el fiscal de la Nación para ver un asunto de carácter social, nada más", exclamó.

Sandoval Pozo, quien es militante aprista desde el 2005, si bien reconoció haber estado en una reunión con Chávarry en el piso 9 de la sede del Ministerio Público como lo ha señalado Rosa María Venegas, ex asesora del citado fiscal supremo, negó haber intervenido en la sustracción de documentos de las oficinas lacradas.

"Nada de lo que se ha denunciado es cierto, estoy preparando un escrito para ponerme a disposición de las autoridades jurisdiccionales para que se esclarezcan este tipo de cosas", manifestó.

En diálogo telefónico con El Comercio, Sandoval, quien no solo trabajaba para Del Castillo en la Comisión de Defensa, sino también daba asesoramiento a Chávarry, sostiene que ni Venegas ni el ex fiscal de la Nación han indicado que él participó en la violación de las oficinas lacradas. "No solo descarto haber estado en la sustracción sino que condeno eso", reiteró.

Cuando le preguntamos qué tipo de servicio prestaba a Chávarry, respondió que "ese tipo de detalles lo daré después que haga mi carta al Ministerio Público poniéndome a su disposición" y cortó la comunicación.

Cabe anotar que el abogado de Pedro Chávarry, Juan Peña, también reconoció que Sandoval estuvo presente en la reunión con el fiscal supremo, pero aseguró que el motivo fue coordinar acciones en contra de un allanamiento que ellos consideraban indebido. "Habían sido convocados más de un asesor para evaluar la acción legal que iban a tomar contra el allanamiento que creemos que es ilegal", manifestó en RPP.

El congresista Jorge del Castillo confirmó a este Diario que cesó de su cargo de asesor de su despacho a Sandoval el mismo día que se enteró que había estado presente en el Ministerio Público durante la extracción de documentos. Dijo que su ex colaborador actuó a sus espaldas y que él no sabía de su relación con el fiscal supremo.

En su declaración ante el fiscal Reynaldo Abia, la ex asesora Rosa María Venegas narró que el 5 de enero a las 10 de la mañana recibió la llamada de Chávarry indicándole que debía acudir a una reunión urgente.

"Mientras estaba sentada esperando en la Secretaría General me llamó el señor César Sandoval [...] y me pidió que lo apoye con el ingreso, por lo que bajé a autorizar el ingreso de César Sandoval y junto a él me dirigí nuevamente a la oficina de la Secretaría General. Minutos después nos indican que ya había llegado el anterior fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y que ya podíamos pasar a la sala de reuniones", explicó Venegas durante una diligencia fiscal.