Un nuevo nombre aparece entre los responsables de la contratación de José Cavassa, sindicado integrante de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", en la campaña electoral de Peruanos por el Kambio en el año 2016.

Según un informe periodístico de "Panorama", el contrato y las remuneraciones de José Cavassa fueron firmadas por el entonces tesorero de este partido político, José Labán, quien luego fungió como asesor presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

De acuerdo a las indagaciones, los cheques que datan de la campaña electoral 2016 confirman que José Labán estaba al tanto de dicha contratación en tanto era quien pagó los servicios del ex operador montesinista.

El reportaje mostró una de las boletas electrónicas en las cuales se confirma al menos un pago por US$1.840 de Peruanos por el Kambio a favor de José Cavassa. El documento lleva las firmas de José Labán, tesorero, y de Jesús Sierra Tapia, accesitario de economía y finanzas del partido.

El congresista oficialista Gilbert Violeta, quien era entonces el jefe de campaña de Peruanos por el Kambio, admitió haber visto a José Cavassa en el local del partido durante la campaña electoral. Sin embargo, reiteró que sus servicios no implicaban actos ilegales y se trató de un error político. "Si hubiera sido un servicio ilegal, hubiera sido un servicio oculto pues", refutó.

"Nosotros no hacemos trampa, ni tenemos trucos macabros, oscuros o ilegales. Pero tampoco no ignoramos que esto ha sido parte de una estrategia para desacreditar, para desligitimar, para afectar la imagen del gobierno, del partido y de la bancada", agregó.

Una fuente cercana a Labán indicó a El Comercio que durante la campaña se firmaron miles de cheques y que el ex consejero no se percató que algunos de ellos fueron para realizar pagos a favor de Cavassa.



-Agendas de José Cavassa-

Durante la detención a José Cavassa, como parte de las investigaciones por ser presunto integrante de "Los Cuellos Blancos del Puerto", se confiscó, entre otros documentos, una agenda en donde se registran los nombres dos congresistas de la República: Roy Ventura (Fuerza Popular) y Edwin Donayre (Alianza para el Progreso).



Aunque los escritos en la agenda de José Cavassa no precisan mayor detalle sobre estos dos legisladores, en el caso de Edwin Donayre sí se menciona el caso 'gasolizano' por el cual hoy afronta una sentencia de cinco años y medio de prisión efectiva.

En diálogo con este Diario, Donayre negó que conozca al ex funcionario de la ONPE. "No conozco a este señor, no lo he visto", refirió.



De otro lado, la mención a Roy Ventura en la agenda dataría, según el informe, de la época en la que se desempeñaba como subgerente de Transporte y Tránsito en la municipalidad de Huamanga, en 2011. "Pasco - congresista Roy Ventura Ángel, Fiscal Anticorrupción Ayacucho", se lee en la anotación vinculada al parlamentario fujimorista.

Al respecto, Roy Ventura rechazó tener una vinculación con el sindicado miembro de "Los Cuellos Blancos del Puerto" y sostuvo que la denuncia por la que era procesado fue desestimada por el juez.

"No conozco al señor Cavassa, no he obtenido servicios del señor Cavassa ni de ningún funcionario ligado al poder Ejecutivo. Esa denuncia fue desestimada por el juez porque en ningún momento participé en ningún acto colusorio", aseguró.