Ex bancada de Unidos por la República busca sumar nuevos integrantes

El congresista Glider Ushñahua afirmó este viernes que la ex bancada de Unidos por la República mantiene conversaciones con otros parlamentarios para convencerlos de sumarse a su plan de trabajo para volver a ser una bancada.

Unidos por la República no duró ni tres meses como bancada. Estaba conformada además por Patricia Donayre, Israel Lazo, Rolando Reátegui y Miguel Castro, quien renunció la semana pasada, dejándolos sin el número mínimo de cinco para ser reconocidos como un bloque en el Congreso.

Justamente, el oficial mayor del Congreso, Gianmarco Paz, informó el último viernes que tras la renuncia de Castro a dicho bloque, estos ya no podían mantener la condición de "grupo parlamentario".

"Patricia Donayre, que era la vocera, y los otros congresistas estamos conversando con algunos colegas [para saber] si pudieran [...] integrarse a nuestro plan de trabajo a favor de la nación peruana", dijo Ushñahua a El Comercio.

Agregó que tras la renuncia del congresista Miguel Castro, Patricia Donayre, Israel Lazo, Rolando Reátegui y él se mantienen unidos y continúan trabajando bajo una agenda en común.

"Estamos unidos, no hemos tomado ninguna decisión [de sumarnos a otra bancada o mantenernos independientes] y continuamos nuestra propia agenda de planificar y trabajar de manera conjunta y eso es lo que estamos haciendo.

Por último, Ushñahua no descartó mantenerse como independiente si es que su grupo no logra retomar su condición de bancada sumando a algún nuevo congresista. Añadió que no ha conversado con ningún otro grupo para sumarse y no lo ha pensado en esa posibilidad. "En política nada está dicho", sentenció Glider.

Tras la disolución de Unidos por la República, el Congreso ahora tiene diez grupos parlamentarios. Estos son Peruanos por el Kambio, Célula Parlamentaria Aprista, Fuerza Popular, Acción Popular, Bancada Liberal, Concertación Parlamentaria, Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza por el Progreso y Cambio 21.

Además, tres congresistas se mantienen como independientes: Daniel Salaverry, Roberto Vieira y Yesenia Ponce. A estos, se le suman Miguel Castro y los miembros del ex bloque Unidos por la República.