Ex bancada de Unidos por la República presentaría nuevos miembros antes de julio

El congresista Glider Ushñahua afirmó este viernes que, antes de julio, la ex bancada de Unidos por la República sumará más de un integrante para que puedan, así, volver a ser considerados como un grupo parlamentario.

En diálogo con El Comercio, el congresista dijo que desde que perdieron su condición de bancada el último 10 de abril, viene conversado con diferentes legisladores.

► Ex bancada de Unidos por la República busca sumar nuevos integrantes



► Congresista Miguel Castro se incorporó a bloque de Alianza para el Progreso



Aunque no quiso detallar los nombres de estos, Ushñahua indicó que más de uno mostró su intención de sumarse al bloque.

"Estamos esperando [sus confirmaciones] . Muy pronto se dará a conocer quiénes serán los congresistas que van a integrar [la agrupación]", agregó.

El representante de Ucayali señaló que están dando tiempo a estos congresistas para que evalúen su incorporación. "Sabemos muy bien que para tomar estas decisiones hay que estar bien seguro [...], porque sabemos que el Perú entero está siempre mirando la actitud de los congresistas", exclamó.



Ushñahua añadió que tras la renuncia del legislador Miguel Castro, que ahora pertenece a Alianza por el Progreso, Patricia Donayre, Israel Lazo, Rolando Reátegui y él se mantienen unidos.

"Los cuatro congresistas que hemos estado integrando la bancada de Unidos por la República nos mantenemos firmes", sentenció.

Mientras tanto, la ex vocera de la agrupación, Patricia Donayre, descartó que vaya a sumarse a otra agrupación.

“La experiencia no ha sido del todo positiva […]. Creo que en este escenario en el que estamos en este momento, no hay una urgencia que me diga búscate una bancada o únete a una bancada", dijo en entrevista con Canal N.



Tras la disolución de esta bancada, el Congreso cuenta con diez grupos parlamentarios. Estos son Peruanos por el Kambio, Célula Parlamentaria Aprista, Fuerza Popular, Acción Popular, Bancada Liberal, Concertación Parlamentaria, Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza por el Progreso y Cambio 21.

Solo tres congresistas se mantienen como independientes: Daniel Salaverry, Roberto Vieira y Yesenia Ponce. A estos, se les suman los miembros del ex bloque Unidos por la República.