El ex comandante general de la Policía Jorge Angulo fue citado este viernes a las 11 am por el Ministerio Público para que rinda su testimonio respecto a su denuncia de presunta injerencia del ministro del Interior, Víctor Torres, en los pases al retiro y cambios de colocación en la PNP.

LEE TAMBIÉN | Pedro Castillo nombra a un nuevo abogado y suma un total de 25 desde su golpe de Estado | Informe

Anguló adelantó hace unos días a El Comercio que ratificará ante la fiscalía las denuncias contra el ministro Torres y además entregará todas las pruebas documentales que tiene.

“Voy a dar el nombre de todas las personas que han estado involucradas en este tráfico de influencias. [Torres] me solicitó casi 300 cambios, de diferentes oficiales, de diferentes grados y de diferentes unidades. Y también intentó impedir que cuatro o cinco generales de la Policía pasen al retiro. Todo esto será parte de la investigación”, señaló.

El último martes, la fiscalía dio a conocer las acciones dispuestas respecto a las presuntas injerencias del ministro del Interior denuncias por el ahora general PNP en retiro y ex jefe de la Policía Nacional.

La Fiscalía de la Nación hace de conocimiento la acción dispuesta respecto a las presuntas injerencias en los procesos de ascensos, pases a retiro y cambios de colocación de oficiales en la PNP, que serían atribuibles al ministro del interior, Víctor Manuel Torres Falcón. pic.twitter.com/RMtIwwmlue — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 6, 2024





Angulo dijo a “Panorama” que no tenía comunicación con el ministro Torres. “El ministro del Interior ya no me convocaba [...] Con el ministro anterior, Vicente Romero, nos reuníamos todos los días porque estamos en un escenario complicado y teníamos que evaluar o replantear estrategias [...] Con Torres ya no había eso, en un mes, me habré podido reunir con él unas cuatro veces”, afirmó.

Esta falta de comunicación, según el exjefe de la PNP, se debió a que no quiso acceder a los pedidos del ministro Torres respecto a los procesos de ascensos, pases al retiro y cambios de colocación.

Angulo denunció también que Torres le preguntó si era posible pasar al retiro al coronel Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder.

Asimismo, reveló al programa dominical que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) que el ministro también le hizo la misma consulta por “Bica”, en referencia al coronel PNP Walter Lozano, otro integrante del equipo especial de la policía.

Angulo fue removido del cargo el lunes 22 de enero, dos días después de la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte por parte de dos mujeres durante una actividad oficial en Ayacucho, y en su lugar nombró al general PNP Víctor Zanabria.

El Comercio dio a conocer que Angulo presentó ante el Tercer Juzgado Constitucional el 4 de febrero último un recurso de amparo, a través del cual demanda a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, Víctor Torres, por su pase al retiro, que públicamente calificó de “abrupto, ilegal e irregular”.

En comunicación con este Diario, Angulo dijo que la principal intención que tiene con este amparo es que sea restituido al frente de la dirección de la PNP y una vez que esté reincorporado, él solicitará su baja. “Quiero salir bien [de la institución] y que se cambie esa resolución”, añadió.