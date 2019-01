Ex congresista y asesora de Pedro Chávarry ingresó a oficina lacrada

La Policía Nacional confirmó que está investigando a los tres agentes de seguridad personal de Pedro Chávarry que fueron captados ingresando a oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad revelan que no fueron los únicos.

Según fuentes policiales, en las grabaciones se ha podido identificar a una mujer que también participó en los hechos denunciados por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Se trata de Rosa María Venegas Mello.

Rosa María Mercedes Venegas Mello fue congresista de Unión por el Perú (UPP) entre los años 2006 y 2011 y actualmente es asesora de Pedro Chávarry. Ella fue la persona que ingresó a la oficina de otro ex asesor del fiscal de la Nación, Juan Manuel Duarte, y quien facilitó la llave de dicho espacio a pesar de que había sido lacrado.

En el video de la cámara de seguridad se puede ver que, el 5 de enero a las 3:20 p.m., los tres policías que eran parte de la escolta de Pedro Chávarry ingresan al espacio donde estaban las oficinas lacradas en compañía de Rosa María Venegas.

Durante unos 16 minutos, la ex parlamentaria, acompañada por dos de los tres policías, procedió a extraer documentos y paquetes no identificados hasta en tres oportunidades. El último personal de seguridad se quedó afuera, distrayendo a los miembros de la seguridad civil del Ministerio Público.

Pese a esta distracción, una de las vigilantes se percató del constante movimiento que se estaba llevando a cabo y preguntó qué estaba ocurriendo. El policía que fungía como distractor se limitó a decirle, según el reporte policial, que "cumplen órdenes superiores de parte del fiscal de la Nación (Pedro Chávarry)".

De acuerdo al portal de Transparencia del Congreso, Venegas fue asesora de la congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) hasta junio del 2018.

- La versión de Venegas -

La ex congresista Rosa María Venegas confirmó, en declaraciones a radio Exitosa, que fue ella quien sacó en tres cajas documentación de la oficina de Juan Manuel Duarte con ayuda de los tres policías.

"Estamos hablando de espacios asignados al fiscal de la Nación, porque el gabinete de asesores pertenece a la Fiscalía de la Nación. Se habían vulnerado derechos consagrados en la Constitución. Simplemente yo fui, como conozco un poquito de derecho y no había ninguna orden, retiré cosas personales mía, de mi intimidad. Además, cosas relacionadas con mi labor como periodista", señaló.

Venegas Mello confirmó que ella fue contratada como asesora de Pedro Chávarry luego de que fuera contratada por Duarte. Antes, había sido asesora de la congresista Karina Beteta, de Fuerza Popular.

"A mí me ofreció (el puesto) el señor Duarte, que fue quien me convocó al nuevo trabajo. Me ofreció una mejor remuneración y me fui (del despacho de Karina Beteta)", indicó.

Rosa María Venegas confirmó que ha presentado su renuncia al cargo porque ocupaba un cargo de confianza. Pese a esto, insistió en su versión: que ella ingresó a la oficina lacrada porque no reconocía como válido el lacrado y porque quería "preservar sus documentos personales y privados", así como sus "fuentes periodísticas".

La PNP confirmó que inició una investigación administrativa disciplinaria contra los tres policías involucrados: el suboficial superior Juan Víctor Arias Contreras y los técnicos de segunda James Durán Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong.

Los tres policías son parte de la seguridad personal de Pedro Chávarry. El primero de ellos ocupa ese cargo desde el 2011 y los otros dos desde julio del 2018.