Ex congresista Virgilio Acuña pagó S/50 mil de la reparación civil de Antauro Humala

El ex congresista Virgilio Acuña Peralta, hermano del ex candidato presidencial César Acuña y tío del actual parlamentario Richard Acuña, pagó S/50,000 de la reparación civil de Antauro Humala, condenado a 19 años de cárcel por el homicidio de cuatro policías durante el ‘Andahuaylazo’.

El programa "Punto Final" reveló este domingo cómo Antauro Humala busca salir de la prisión antes del 2021 –su condena concluye en el 2024– para postular a las elecciones presidenciales y quiénes estarían financiando este proyecto.

El ex parlamentario es uno de los políticos que están apoyando la causa, según el informe. Este hizo un depósito a favor del hermano del ex presidente Ollanta Humala, en el Banco de la Nación de Chiclayo el pasado 10 de mayo, hace menos de un mes.

Además del voucher con el pago, también se conoció una fotografía de Acuña en la puerta del penal Virgen de las Mercedes de Chorrillos, donde Antauro Humala se encuentra cumpliendo su condena.

La reparación civil impuesta por la justicia contra el etnocacerista superaba los S/4'000,000 y fue confirmada, junto a su pena, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

"Punto Final" se comunicó con Virgilio Acuña Peralta para consultarle sobre el depósito que hizo para Humala Tasso. El ex legislador aceptó concederles una entrevista, pero finalmente no acudió al lugar donde los citó. "Ahorita estoy entrando al avión, pero hablamos por teléfono más tarde", respondió brevemente en una llamada y no atendió más.

Este Diario intentó también comunicarse con el ex congresista, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.

En una carta al programa periodístico, Antauro Humala respondió su reparación civil está siendo pagada "por ciudadanos comunes, o simpatizantes y amigos convencidos de la necesidad social de una liberación y del proyecto del Frente Patriótico".

Liliana Humala, prima del etnocacerista, confirmó al medio Onda Digital, que Virgilio Acuña Peralta hizo dicho pago y que le ha dado "su compromiso de que va a seguir apoyando". La también abogada explicó que al solicitar el beneficio penitenciario de liberación condicional, un juez cuestionó que no se había cumplido con el pago del 10% de la reparación civil impuesta

"Le comenté eso a Virgilio [Acuña] porque él es un empresario que económicamente está en esas condiciones. Me dijo: 'no tengo ningún problema de donar a la causa'. No prestar. Porque está convencido que la única forma de que el país cambie de manera urgente es que salga Antauro en libertad", contó.

–El otro ex congresista–

​El reportaje de "Punto Final" también reveló que hay otro ex parlamentario que está apoyando "políticamente" a la causa de Antauro Humala: Amado Romero, quien entró al Congreso con el partido del ex presidente Humala. No aclaró si también era un apoyo económico.

Amado Romero, a quien apodaron el "comeoro", ingresó al Congreso en el 2011 con el partido Gana Perú de Ollanta Humala. Fue suspendido 120 días por sus vínculos con la minería ilegal. (Foto: Archivo El Comercio) El Comercio

En diciembre del 2011, Amado Romero fue suspendido por 120 días para el ejercicio de su función congresal por sus vínculos con la minería ilegal en la región Madre de Dios.

La Comisión de Ética de ese entonces determinó que Romero había registrado concesiones mineras a nombre de terceros para evadir ser calificado como gran o mediano minero, lo cual lo habría obligado al pago de mayores tributos y tasas administrativas.

Asimismo, consideró que el legislador se benefició ilícitamente de la minería ilegal, ocultando sus ingresos reales por la comercialización de oro.

Al ser consultado si volvería a postular al Parlamento con el grupo político que lidere Antauro Humala, Romero respondió que es un tema "que lo verá en el futuro".