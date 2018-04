Ex ejecutivo de Odebrecht afirma que dinero de aportes es ilícito

Fernando Migliaccio, ex tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht –conocida como caja 2–, confirmó ayer a los fiscales de lavado de activos Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez que todo el dinero que manejaba esa división de la constructora provenía de contratos ficticios y de obras sobrevaloradas y que, por lo tanto, tenía origen ilícito.

Según fuentes de El Comercio, Migliaccio indicó que él aprobaba todos los pedidos que hacían el CEO de la firma brasileña, Marcelo Odebrecht, y el director de la empresa para América Latina y Angola, Luiz Antonio Mameri. Este último había señalado el miércoles ante las autoridades peruanas que él autorizó los aportes de US$3 millones para la campaña de Ollanta Humala y de al menos US$500 mil para la de Keiko Fujimori del 2011.

Por más de cinco horas, Migliaccio respondió ayer en portugués el pliego de 96 preguntas que les formularon los fiscales Juárez y Pérez en la diligencia llevada a cabo en Sao Paulo (Brasil). Cada uno lo interrogó por separado, pero el ex ejecutivo, salvo algunos detalles, declaró en el mismo sentido a ambos fiscales.

Su testimonio confirma lo dicho por el ex jefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, quien en febrero aseguró que los aportes que se dieron para las campañas de Humala y Keiko –así como para las de Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo del 2011– provenían del Departamento de Operaciones Estructuradas. Barata también afirmó que la constructora aportó a la campaña del 2006 de Alan García, aunque en esa época no existía la caja 2.

–Cómo operaba–

Migliaccio brindó detalles sobre el funcionamiento de la caja 2. Afirmó que al tratarse de una oficina clandestina, él no podía conocer los nombres de los destinatarios finales del dinero porque estaban protegidos con “codinombres” guardados en el servidor Mywebday, que la empresa tiene en Suiza.

De acuerdo con Migliaccio, la caja 2 realizó hasta 10 mil remesas al extranjero a través de transferencias y depósitos en cuentas bancarias y empresas ‘offshores’ en unos 20 o 25 países, como Andorra, Malta, Austria o Suiza.

Al ser consultado por el fiscal Juárez sobre la anotación “Proyecto OH”, hallada en la agenda del celular de Marcelo Odebrecht, Migliaccio respondió que ese documento, conocido como “planilla italiano”, era un archivo Excel que recogía los pagos efectuados al Partido de los Trabajadores, que era ordenado por el ex CEO de la firma. Agregó que, si su ex jefe ha declarado que OH significa Ollanta Humala, es porque así es.

Lo que Migliaccio recordó como un hecho “excepcional” fue la entrega de dinero en efectivo que él hizo al publicista brasileño Valdemir Garreta. Dijo que no conocía los detalles del pago del servicio, pero sí sabía que se trataba de un hecho vinculado al Perú.

Cuando el fiscal Juárez le preguntó sobre la fecha de esa situación, respondió que ocurrió en el 2014, pero luego dudó y dijo que pudo haber sido en el 2011.

Julio Espinoza, abogado de Humala que estuvo en el interrogatorio, escribió en su cuenta de Twitter: “[Migliaccio] no trató ni ordenó pago de campaña de Ollanta Humala del 2011, solo recuerda pago a publicista Garreta del año 2014”.

–Lo que Garreta declaró–

En setiembre del año pasado, Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz, declaró a la fiscalía peruana que Odebrecht financió parte de la campaña de Ollanta Humala del 2011 y la del No a la revocación de Susana Villarán del 2013.

En su declaración, Garreta indicó que por disposición de la empresa se reunió en el 2011 con Nadine Heredia para negociar sus honorarios como asesor de la campaña de Humala. “Así, se pactó la suma de US$700 mil y en caso de que ganaran [la elección] un adicional de US$500 mil”, precisó.

“En abril del 2011, Nadine Heredia me indica que entre en contacto con Jorge Barata, director de la empresa Odebrecht, para recibir los US$700 mil. Conseguí entrar en contacto con Fernando Migliaccio, el cual me indicó que los pagos serían en efectivo, en hoteles en Sao Paulo, probablemente [fueron] cuatro [entregas] de US$175 mil, pero en moneda nacional [reales]”.

Los pagos se hicieron efectivos entre abril y junio del 2011.

En el caso de Villarán, Garreta afirmó que Odebrecht le entregó US$2 millones. “Odebrecht empleó la misma modalidad de financiamiento que en la campaña de Humala. Todos los pagos fueron realizados en efectivo, en moneda brasileña [reales], bajo la modalidad de entregas en hotel”, relató.