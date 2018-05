Ex funcionaria de la ONPE pide garantías para su vida

La ex funcionaria de la ONPE, Susana Guerrero, dio a conocer que ha pedido garantías para su vida a la Policía Nacional del Perú tras denunciar presuntas irregularidades a favor del partido Podemos Perú durante su proceso de inscripción.

“Yo he pedido garantías para mi vida, porque sé que no estoy involucrándome con mi vecino. O sea, se podría tomar represalias contra mí”, sostuvo en una entrevista con Ideeleradio.

La semana pasada, Guerrero fue cesada en su cargo. El jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, dijo que su salida se produjo debido a que le perdió la confianza a la funcionaria.

Al respecto, Guerrero manifestó que prefiere “irse con la frente en alto que ser parte de”.

“Yo no me siento mal, yo he emitido muchos informes al respecto. Yo le dije: señor, mi principio de lealtad se acaba cuando choca con mis principios”, señaló.

“Lo único que quiero pedir es que se resguarde la imagen y el nombre de la ONPE, para poner a gente que no se subordine y cautele hasta el último voto del país”, remarcó.



Guerrero brindó esta entrevista luego de que revelase también a "Cuarto Poder" que el ex gerente de Gestión Electoral de la ONPE durante el año 200, José Cavassa, sería un asesor en la sombra de Castillo.

Cavassa fue juzgado por haber entregado las copias de los padrones electorales para la falsificación de firmas del partido Perú 2000 con el cual Alberto Fujimori logró su segunda reelección.

Sin embargo, pese a que el ex funcionario reconoció este hecho, fue absuelto por el Poder Judicial.

Al respecto, el jefe de la ONPE negó conocer a José Cavassa, quien actualmente trabaja como asesor informático en la Universidad Telesup, de propiedad de Luna Gálvez