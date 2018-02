Ex gerente municipal de Villarán fue citado a la Comisión Lava Jato

José Miguel Castro, ex gerente municipal de Lima durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán, fue citado por la Comisión Lava Jato del Congreso para que responda por, entre otros temas, su participación en el financiamiento de la campaña del No a la revocatoria.

Según pudo conocer El Comercio, la presidencia del grupo investigador convocó a José Castro para este jueves 15 a las 9:00 a.m. en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo.

En noviembre del año pasado, el portal IDL-Reporteros reveló que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, declaró ante los fiscales brasileños João Paulo Lordelo y Paulo Roberto Sampaio que la compañía destinó US$3 millones al No a la revocatoria y que fue el propio José Castro quien lo contactó.

Cabe precisar que Castro negó esta afirmación y aseguró que lo declarado por Jorge Barata a los fiscales brasileños era “falso”.

También sostuvo ello cuando este Diario dio a conocer las declaraciones que brindó el publicista Valdemir Garreta a fiscales peruanos y en las que sostiene que Odebrecht y OAS le pagaron US$2 millones y US$1 millón, respectivamente. Todo ellos a cambio de asesorar la campaña del No y Garreta agregó que Castro tenía que coordinar los detalles de la contratación.

─Interrogantes por obras─

En la citación que le cursó a José Castro la presidenta del grupo investigador, Rosa Bartra, también se hace referencia a la firma del contrato del proyecto Vías Nuevas de Lima, llevado a cabo el 09 de enero del 2013.

Asimismo, también se tiene previsto consultarle sobre la firma de la primera adenda que realizó al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, suscrita el 13 de febrero del 2013.

Fuentes al interior de la Comisión Lava Jato informaron que José Castro ya ha confirmado su presencia en la sesión de este jueves.

