Ex jefa del OSCE: "En horas perdí la confianza del sector"

Blythe Muro renunció a la presidencia del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) tras la difusión de un informe cuestionando el alquiler de oficinas en Surco por un valor de unos S/15 millones.

— ¿Renunciar fue iniciativa suya o partió de alguien más?

La decisión la tomé el lunes. Estuve en coordinación permanente con el viceministro de Economía, César Liendo, y en las conversaciones salió la posibilidad de renunciar. En el día analicé los alcances [...] pero tenía que pensar en la institución. Soy técnica, no política. No voy a permitir que insinúen, con ausencia de argumentos técnicos, que hubo algo irregular.

— ¿Pero esta renuncia no significa que está asumiendo una responsabilidad como parte del proceso?

Soy una persona técnica y el enfoque fue político [...] Si eso implicaba que parecía que existiese trabas en este tema, estoy dispuesta a dar un paso al costado.

— ¿No considera que renunciar es admitir algo irregular?

En absoluto. Yo he enviado todo el expediente de contratación, toda la información al MEF remitida el año pasado, a la Contraloría y a la Comisión de Fiscalización. No tengo ningún temor.

— ¿Por qué decidieron invertir ese monto en algo que no va a ser propiedad del Estado?

No decidí hacer la mudanza porque un día me levanté pensando que me gustaría cambiar de local. Se me informó del daño estructural en los dos inmuebles del OSCE. Hicimos todas las gestiones para que pudiera ser gratuito, por eso contactamos a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, al Programa Nacional de Bienes incautados y otras entidades sin respuesta positiva.

— El presidente Vizcarra ha dicho que hay que ser austeros. El Gobierno cataloga esto como un gasto innecesario. ¿No dejan al OSCE fuera de juego con esta compra?

Yo me preguntaría si el problema es el precio, la necesidad de mover al OSCE o la vista al parque. Si el problema es técnico, he hecho llegar toda la información a la Contraloría [...] Sobre lo que dijo César Villanueva sobre presuntos adelantos, no se ha desembolsado un sol por este alquiler porque no se ha llegado a entregar el inmueble [...] Yo no voy a catalogar o caracterizar. Digo que la necesidad técnica existía, así como una responsabilidad de garantizar la seguridad. En el análisis del precio se puede ver que fue competitivo y razonable. Yo doy explicaciones técnicas. Alguien más debería hablar de otros aspectos.

— Si se ratifica que fue lo más viable y económico, ¿por qué la renuncia?

Creo que se volvió un tema político y creo que uno tiene que tener el apoyo del sector. Cuando el apoyo no existe, corresponde renunciar.

— ¿Ha sido la denuncia la que generó esta impresión de pérdida de confianza o fue algo previo?

Nos hemos reunido antes con el ministro (David Tuesta). Esto ha sido a raíz de la denuncia.

— ¿En solo un día sintió que la confianza se perdió?

En horas perdí la confianza.

— ¿Entonces defiende que esta fue la mejor opción?

Hicimos todas las gestiones para obtener las mejores propuestas. Tenemos toda la documentación y las cartas a las entidades. Hicimos esta gestión como ameritaba, velando por que le cueste lo menos posible al Estado.

— Está dispuesta a responder ante cualquier investigación

Mi único motivo para responder es defender mi nombre. No he hecho absolutamente nada malo y no voy a permitir que quede algún atisbo o sospecha de que aquí se cometió algún tipo de acto irregular [...] Lo que hemos hecho es garantizar la seguridad de las personas, lo segundo fue obtener el mejor escenario en el cual podíamos garantizar esa seguridad. Lo tercero es, en aras de esa garantía, generar un proceso de contratación transparente.

Blythe Muro Cruzado evitó responder a los cuestionamientos sobre el proceso por parte del Gobierno. (Dante Piaggio / El Comercio)

— Descarta cualquier tipo de beneficio en el proceso...

Yo me ratifico. No ha existido ningún acto irregular en el proceso de contratación o en procesos previos. Está toda la documentación que habla por sí misma. Quienes pretenden insinuar algo, que salgan y presenten algún tipo de prueba. Es muy fácil manchar la honra de las personas pero no lo voy a permitir.