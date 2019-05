César Hinostroza busca archivar investigación por lavado de activos

El ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y su esposa, Gloria Elisa Gutierrez Chang, presentaron un recurso que busca que el Ministerio Público archive la investigación que se abrió en su contra por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.

Se trata de la investigación que se inició por la adquisición de un inmueble en Estados Unidos valorizado en USD$300 mil. El caso se viene investigando desde el 31 de julio del 2018. El pasado 30 de marzo la fiscalía de lavado de activos dispuso una ampliación por 12 meses más.

El abogado Joel Macera Barriga, defensa legal de Hinostroza Pariachi y su esposa, interpuso un recurso de “tutela de derecho” solicitando que se archive dicha investigación, alegando que los hechos ya fueron investigados por otra fiscalía y fue archivado.

“Se ha vulnerado la cosa decidida porque se ha reaperturado (abierto) una investigación 562-2012 que fue tramitada ante la 38 Fiscalía Penal de Lima por el delito de lavado de activos. Esta investigación fue archivada pues determino la licitud de la conducta”, sostuvo el abogado.

En una audiencia pública realizada la mañana de hoy ante la Sala de Apelaciones de la Corte Superior contra el Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, el abogado sostuvo que recurrió ante el Poder Judicial para cuestionar a la fiscalía por vulnerar los derechos de sus patrocinado al reabrir un caso que ya tenía la condición de cosa decidida.

Sin embargo, adujo que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó de plano el recurso de tutela de derecho al considerar que esa no era la vía idónea para cuestionar la vulneración de los derechos de sus investigados por la “doble investigación”.

Por ello, dijo, apeló la resolución ante la Sala para revertir dicha decisión y se admita su recurso de tutela y se realice una audiencia.

“La norma señala que se puede reabrir cuando haya nuevos elementos de convicción, que no hayan sido conocidos y que no hayan sido analizados. Eso no ocurre en el presente caso pues no hubo investigación deficiente”, alegó Maecera.

Recordó que la Fiscalía de la Nación emitió cuatro resoluciones indicando que no había encontrado enriquecimiento ilícito en Hinostroza Pariachi.

Hinostroza, quien se encuentra actualmente en España, enfrenta un proceso de extradición interpuesto por la justicia de nuestro país que lo investiga por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

-Pide confirmar improcedencia-

Al respecto, Walter Sanz Gallegos, fiscal adjunto de la tercera fiscalía superior nacional de lavado de activos y perdida de dominio, adujo que en la investigación que había sido archivada anteriormente y fue reabierta, nunca se demostró la licitud del patrimonio de Hinostroza.

“El caso se ha reaperturado porque se consideró la existencia de una ineficiente investigación (…) La investigación no ha sido conducida diligentemente”, dijo.

El fiscal superior afirmó que la investigación contra Hinostroza no se debe considerar como cosa decida pues ninguna de las investigaciones realizadas ha determinado que el dinero con el que se adquirieron los bienes, eran lícito o no.

“Si faltan elementos de convicción no hay cosa decidida. Ninguna de las investigaciones se ha pronunciado sobre la falta de licitud”, dijo el fiscal.

Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en los casos de corrupción o lavado de activos, algunas condiciones para no se invoque indebidamente que nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo hecho (ne bis in ídem).

Estos procesos están referidos a casos de juicios que no fueron imparciales o independiente. A juicios que fueron destinados a sustraer al acusado del responsabilidad penal y juicios que no fueron conducidos diligentemente.

Por ello, solicitó que se confirme la decisión del juzgado de primera instancia que rechazó la tutela de derecho al considerar que no era la vía legal para cuestionar una presunta vulneración de los derechos de Hinostroza y su esposa.

La sala superior integrada por los jueces Ramiro Salinas, Juan Guillermo Piscoya y Marco Angulo Morales dejaron el voto el pedido.