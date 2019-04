Ex ministra La Rosa retornó como decana del Colegio de Enfermeros del Perú

La ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, retornó a sus funciones como decana del Colegio de Enfermeros del Perú, tras verse envuelta en una disputa por el cargo con la vicedecana Mónica Janet Ríos Torres.

“No se siguió el debido proceso, o sea la decana soy yo”, afirmó Liliana La Rosa en Canal N.

Un certificado de vigencia de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) reconoce a Liliana La Rosa como la actual decana del Colegio de Enfermeros, cargo que ocupará hasta el 2021.

Según explicó la ex ministra, ella fue elegida por votación, iniciando el ejercicio de sus funciones en enero del 2018. Sin embargo, en abril del mismo año fue convocada por el presidente Martín Vizcarra para presidir el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por lo que solicitó una licencia.

“Se hizo un Consejo Nacional donde vienen los decanos de todas las regiones y en ese Consejo Nacional me dieron licencia. Yo no pude participar porque estaba ocupada como ministra, pero me dieron la licencia hasta que culmine mi designación”, manifestó.

Sin embargo, la vicedecana que se quedó a cargo del colegio, Mónica Janet Ríos Torres, aseguró que La Rosa no podía volver porque en octubre del año pasado decidieron vacarla.

"El Consejo Nacional decide por mayoría que yo sea la decana nacional porque, en cumplimiento de nuestro estatuto y el reglamento del Colegio de Enfermeros [...] donde dice que no puede ejercer dos funciones porque fue designada como funcionaria pública", señaló.

La Rosa precisó que "la codicia" hizo que, al retirarse del cargo de ministra, no pueda asumir nuevamente como decana, en cumplimiento del fin de la licencia que le otorgaron.

“La codicia, la ambición absurda hizo que se haga esta deslealtad para con mi persona. Yo no hubiese querido tener que ventilar públicamente [esto]”, agregó.

Además, consultada por los carteles de clausura temporal del local que ocupa el Colegio de Enfermeros, señaló que es producto “de la incompetencia” de quienes asumieron la gestión en su ausencia.

“Eso es una señal de la incompetencia. He estado más de 11 meses y medio fuera y no han podido levantar las observaciones de Defensa Civil”, acotó.