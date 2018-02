Ex ministro Enrique Cornejo solicitó contratación de Edwin Luyo

El ex director ejecutivo de Provías Nacional Raúl Torres Trujillo afirmó este martes ante la Comisión Lava Jato del Congreso que fue Enrique Cornejo, que en ese entonces se desempeñaba como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien a través de un memorándum le pidió la contratación de Marianella Huerta y Edwin Luyo en su organismo.

Cabe señalar que Huerta Minaya, durante el segundo gobierno aprista, presidió la Comisión de Licitación del Tramo II del Metro de Lima. En tanto, Luyo Barrientos fue uno de sus integrantes.

Por esta obra, la constructora basileña Odebrecht reconoció haber pagado US$8'100.000 a fin de lograr la adjudicación. En ese sentido, Edwin Luyo actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva de 18 meses por este caso, mientras que Marianella Huerta está prófuga de la justicia.

Fue durante la sesión del grupo investigador que Raúl Torres Trujillo declaró que, a través del memorándum N°067-2009-MTC/01, Enrique Cornejo le solicitó la contratación de Marianella Huerta Minaya y de Edwin Luyo como “personal de apoyo para el proyecto del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao”, tal como se refiere en el documento al que tuvo acceso El Comercio.

El memorándum data del 27 de mayo del 2009 y está dirigido al propio Torres Trujillo. El memorándum data del 27 de mayo del 2009 y está dirigido al propio Torres Trujillo. El Comercio

Los parlamentarios que integran la Comisión Lava Jato, que preside la fujimorista Rosa Bartra, remarcaron que cuando Cornejo acudió a brindar su declaración ante el grupo investigador, este aseguró que no tuvo injerencia alguna con la designación de Edwin Luyo.

En diálogo con este Diario, Raúl Torres Trujillo explicó que, debido a que en Provías Nacional “no se podía contratar rápidamente”, el pedido del entonces ministro de Transportes no se pudo concretar.

No obstante, añadió: desde el MTC “contratan a Mariella Huerta por un proyecto desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre [del 2009]. Y la destacan a Provías Nacional para que ayude en las labores del tren”.

“Nos pide que contratemos a Edwin Luyo, pero no podemos y entonces ellos contratan directamente a Mariella Huerta y la destacan a Provias Nacional”, aseveró el ex funcionario y detalló que luego de ello no tuvo conocimiento de la posterior contratación de Luyo.

─Se ratifica─

Consultado al respecto, el ex ministro Enrique Cornejo dijo a El Comercio que no recordaba este documento que lleva su firma, pero subrayó que “habrá que ver quiénes son los que recomiendan esta situación, en todo caso, es para hacer una tarea funcional, no para 'coimear'”.

“Yo sigo insistiendo, al señor Luyo yo no lo traje al MTC. El que el señor Luyo venga al ministerio y que yo como ministro tenga que orientar eso hacia alguna tarea, por recomendación de alguno de los que está ahí, bueno, pero eso no tiene nada que ver con su actuación ilegal, eso tienen que explicarlo ellos”, manifestó Cornejo.

Finalmente, el ex ministro aprista refirió que está dispuesto a acudir nuevamente a la Comisión Lava Jato, y a cualquier otra instancia, para demostrar que no tuvo nada que ver en casos de corrupción.

