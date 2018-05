Ex ministros de Ollanta Humala critican incautación de su casa

A través de un comunicado, un grupo de ex ministros del gobierno de Ollanta Humala se mostró en contra de la decisión del Poder Judicial y el Ministerio Público de incautar la casa del ex mandatario y de Nadine Heredia ubicada en Surco.

El grupo de ex funcionarios considera que esta incautación "vulnera de modo flagrante presupuestos básicos de proporcionalidad y convicción".

"La incautación no es proporcional, pues ya se había embargado con orden de inhibición sobre el bien, que por su naturaleza no es susceptible de ser ocultado o desaparecido", señalaron los ex ministros a través del comunicado difundido por internet.

También consideraron que las autoridades procedieron a violar los derechos fundamentales de los tres hijos de la ex pareja presidencial que también vivían en este inmueble ubicado en Surco.

Los ex ministros que suscribieron el comunicado fueron Pedro Cateriano, Gustavo Adrianzén, Diana Álvarez Calderón, José Gallardo Ku, Piero Ghezzi, Carolina Trivelli, entre otros.

Todos ellos cuestionaron que también se haya usado personal policial con armas largas "lo que evidencia la animosidad con la cual se ejecutó la medida".

Por todas estas críticas, exhortaron a las autoridades del sistema de justicia que respeten los derechos fundamentales de la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y un juicio imparcial y transparente.