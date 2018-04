El ex primer ministro Pedro Cateriano y otros ex miembros del Gabinete Ministerial visitaron este sábado al ex presidente Ollanta Humala en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, en donde cumple una prisión preventiva en el marco de las investigaciones en su contra por presunto lavado de activos.

La visita se da a pocos días de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre los recursos presentados a favor de él y su esposa, Nadine Heredia, a fin de que afronten las investigaciones en libertad.

Pedro Cateriano, quien también fue ministro de Defensa durante el gobierno nacionalista, indicó que visitaron a Humala para hacerle llegar su solidaridad y su confianza en que el TC resolverá de acuerdo con la Constitución.

“Hemos venido un grupo de ex ministros a expresarle nuestra solidaridad al ex presidente Humala y confiamos en que la decisión que dictará el Tribunal Constitucional el día martes se ajuste a la Constitución y la ley”, aseveró Pedro Cateriano a RPP cuando se retiraba del penal.

En total fueron ocho ex ministros los que visitaron a Ollanta Humala desde la mañana: Pedro Cateriano (Presidente del Consejo de Ministros); Alonso Segura (Economía); Piero Ghezzi (Producción); Milton Von Hesse (Agricultura); Diana Álvarez (Cultura); Aldo Vásquez (Justicia); José Urquizo (Defensa); y Daniel Maurate (Trabajo).

“Humala está muy preocupado por las condiciones carcelarias de su esposa y además por la situación de sus hijos. No hay que olvidar que tienen un hijo muy pequeño y que son ya varios meses que se encuentra sin sus padres”, refirió Cateriano al ser consultado sobre el estado anímico del ex presidente.

“Ahora, en lo personal, es un tipo recio, sus condiciones carcelarias las viene llevando adelante, pero está fundamentalmente preocupado por su esposa y sus hijos”, añadió.

El ex primer ministro también remarcó que ya se van a cumplir nueve meses desde que Humala y Heredia cumplen prisión preventiva y aún no se ha hecho una acusación fiscal.

“Esto sin duda alguna es otro aspecto que vulnera también los derechos fundamentales del ex presidente Humala y de su esposa”, puntualizó Pedro Cateriano.

