El ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, cuestionó que el Congreso de la República lo incluya en una acusación constitucional junto con el suspendido juez supremo César Hinostroza y tres ex integrantes del organismo que presidía.

Indicó, en ese sentido, que no debería ser "puesto en el mismo saco", pues a su juicio no ha cometido falta alguna.

"El Congreso no ha encontrado nada que me impute, absolutamente nada. Entonces, si no me encuentran nada, porque me ubican con todos los demás. No hay ninguna imputación, ninguna prueba y todo el informe está ahí", sostuvo en diálogo con Canal N.

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó ayer el informe en el cual se recomienda destituir al suspendido juez supremo César Hinostroza y denunciarlo por la presunta comisión de varios delitos por sus vínculos con la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

También se aprobó que cuatro exmiembros del CNM sean castigados con las mismas sanciones, entre ellos Velásquez.

El ex titular del CNM recordó que solo ha sido mencionado dos veces en los audios. Remarcó que al presidente Martín Vizcarra lo mencionan cinco veces "y no pasa nada".

"No se olviden que a mí me mencionan dos veces, al presidente Vizcarra lo mencionan 5 veces, ¿Y qué es lo que pasa? Nada", señaló.

"¿Por qué me sindican? ¿Porque he sido un antropólogo que ha sido capaz de dirigir la justicia? ¿Por eso?", se preguntó.

A Velásquez se le imputa la infracción contra los artículos 39, 44, 150 y 154 de la Constitución. Asimismo, la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y organización criminal (10 años de inhabilitación). Ello por su participación en el nombramiento de magistrados.