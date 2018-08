El ex presidente Ollanta Humala acudirá este lunes al Congreso para declarar ante la Comisión Madre Mía, según aseguró su abogado y asesor legal Santiago Gastañadui. Inicialmente la diligencia se iba a realizar el 17 de agosto, pero fue reprogramada a pedido del mismo ex gobernante.

Esta es la segunda vez que Humala, quien está en calidad de investigado, declarará ante la comisión congresal que indaga las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la base contrasubversiva Madre Mía (Huánuco), en 1992, y la supuesta compra de testigos de ese caso.

La primera vez que el ex jefe de Estado fue interrogado por los miembros de ese grupo de trabajo presidido por Héctor Becerril (Fuerza Popular) fue el 16 de febrero de este año, cuando se encontraba detenido en el penal de Barbadillo, en Ate.

La nueva citación es para consultarle respecto a las declaraciones de los últimos testigos del caso. A través de una carta enviada a la presidencia de la Comisión Madre Mía, Humala solicitó reprogramar la cita del 17 de agosto "por motivos de fuerza mayor" debido a que estaba fuera de Lima realizando labores partidarias.

Gastañadui aseguró hoy a El Comercio que el ex mandatario esta vez sí acudirá a dar su declaración. En breve comunicación con este medio, el ex congresista manifestó que Humala se presentará mañana en el Congreso acompañado por él y el abogado Alberto Otárola, también defensor legal del ex gobernante.

Tras la ausencia de Humala hace dos semanas, Becerril indicó que si el ex mandatario vuelve a faltar no volverá a ser llamado, pues el informe final de la comisión debe ser entregado al pleno del Congreso el 9 de setiembre.​

El grupo de trabajo viene elaborando el informe preliminar que deberá ser debatido y aprobado por sus miembros en la primera semana de setiembre.

