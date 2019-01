Ex secretario general de la Fiscalía también estuvo en sustracción de cajas

Aldo León Patiño, ex secretario general de la Fiscalía de la Nación, también estuvo presente en el piso 9 de la sede central del Ministerio Público, el sábado 5 de enero, cuando Rosa María Venegas, ex asesora de Pedro Chávarry, y tres agentes de seguridad retiraron documentos de una oficina que fue lacrada por orden del fiscal José Domingo Pérez.

De acuerdo a un informe de la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía (Diviac), el ex funcionario dejó el piso 9 a las 3:54 de la tarde, cinco minutos antes de que el ex fiscal de la Nación abandone el lugar. El ex secretario se dirigió a los ascensores que dan a la salida del jirón Ayacucho.

León Patiño indicó que bajó al primer piso del Ministerio Público para comprar una botella de agua. Pidió, en ese sentido, que se revisen las cámaras de seguridad de ese nivel y que se solicite la declaración del personal de seguridad que vio.

En comunicación con El Comercio, el ex secretario general de la Fiscalía de la Nación detalló que fue ese día al Ministerio Público por expresa solicitud de Chávarry, quien le pidió le brinde un informe sobre la diligencia que realizó Pérez, en marco de la investigación por presunto lavado a Keiko Fujimori, la noche del viernes y la madrugada del sábado.

“Yo participé en la diligencia, de viernes para sábado, a las 8 a.m. regreso a mi casa y al mediodía me llamada del despacho del doctor [Chávarry], que había llegado y que necesitaba que le informe cómo ha sucedido todo este tema del allanamiento”, manifestó.

“A la 1 de la tarde me presento y hablo con el doctor, le doy una copia del acta del juez [Richard Concepción Carhuancho] y le informó que [el allanamiento] se va a ampliar a dos oficinas más, la 1 y la 2 [del piso 9]. Esa fue toda mi participación, regreso a mi oficina en la Secretaría General”, agregó.

Aldo León Patiño indicó que la reunión con el ex fiscal de la Nación duró aproximadamente 40 minutos.

Negó haber participado en retiro de documentos

El ex secretario general de la Fiscalía de la Nación también indicó que él no participó en el retiro de cajas de la oficina de Juan Manuel Duarte, ex asesor de Chávarry.

“No participe en absoluto [en la sustracción de documentos], estaba en mi oficina, yo no sabía nada […] Me enteré el lunes, cuando vi el noticiero. Yo he representado al Ministerio Público en la diligencia, cómo iba a permitir eso, mi cabeza está en juego”, subrayó.

Aldo León Patiño, además, identificó a la persona que retiró una caja encima de una silla.

“Es Arturo Benavente, el chofer que estuvo adscrito a la Secretaría General”, refirió, para luego precisar que en esa caja iban libros y licores que le pertenecían y que estaban en su oficina.

“El doctor me dice que va a renunciar, que el lunes o el martes presentaba su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos, ante esta situación aproveché el viernes, que me quede toda la noche [por el allanamiento], para guardar mis libros, una botella de pisco y otros licores que me obsequiaron. También tenía mallas de Navidad”, relató.

El ex secretario general del Ministerio Público pidió que se visualice toda la grabación de la cámara de seguridad.