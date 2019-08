Exasesor de Mercedes Araoz renunció al directorio de Editora Perú

El periodista Carlos Paredes, exasesor de la oficina de la vicepresidenta Mercedes Araoz, en Palacio de Gobierno, presentó su renuncia irrevocable al directorio de Editora Perú (Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A.) luego de haber sido despedido de sus funciones en la sede del Ejecutivo.

En un documento enviado este 20 de agosto al presidente ejecutivo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), Roberto Sala Rey, Carlos Paredes presentó su renuncia irrevocable, cargo que venía ejerciendo desde el 9 de octubre del 2017.

"No puedo seguir representando en un directorio a un régimen que atenta contra la seguridad jurídica y el estado de derecho del país, al violar un contrato, que es ley entre las partes", señaló en el documento.

El exasesor de Mercedes Araoz asegura que puede hacer esta afirmación porque fue víctima directa de una "arbitrariedad" con la terminación de su contrato de locación de servicios "sin justificación alguna", sino como parte de una "venganza política" contra la vicepresidenta ordenada desde "las más altas instancias del Poder Ejecutivo".

"No se trata de defender mi puesto de trabajo, sino de un principio de legalidad, de respeto a los contratos y a la dignidad humana [...] Una sociedad democrática no puede construirse sobre la base de la arbitrariedad, el abuso de poder, la venganza política e intolerancia a la discrepancia democrática", concluyó Carlos Paredes en la carta.

Mercedes Araoz, en una entrevista al programa "Panorama" de este domingo, confirmó que su asesor de prensa y otros dos agentes de seguridad habían sido separados de sus puestos el viernes 16 de agosto.

"El viernes ha ocurrido eventos que yo nunca me hubiera esperado, el despido intempestivo y no justificado de mi asesor de prensa, el hostigamiento a mi secretaria y han sacado a dos muchachos, me dejan sin personal. Éramos tres personas más dos soldaditos, que son de la Casa Militar, uno va a tener que dejar de estudiar, porque los han mandado de vuelta al cuartel", manifestó.

La carta de Carlos Paredes considera su despido de Palacio de Gobierno como una venganza contra Mercedes Araoz.