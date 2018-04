Excarcelación de Morote y Liendo enfrenta a jueces y procuraduría

El arresto domiciliario de los terroristas Osmán Morote y Margot Liendo enfrentó ayer a los titulares del Colegiado A de la Sala Penal Nacional y de la Procuraduría Antiterrorismo. El juez René Martínez defendió la resolución que ordena el excarcelamiento y rechazó los “agravios” de la defensa del Estado. En tanto, el procurador Milko Ruiz acusó al magistrado de desinformar y lo emplazó a dictar una sentencia en el Caso Tarata.

1. ¿Qué dijo el juez para defender su resolución?

El juez superior René Martínez, en conferencia de prensa, afirmó que la sala que preside ha actuado “dentro del marco legal y lo que establece la Constitución”. Dijo que en el caso de ambos terroristas, procesados por los casos Tarata, Soras y Perseo, “se ha cumplido de manera excesiva el plazo de detención”. Ellos estuvieron en prisión preventiva por 50 meses.

2. ¿Por qué cuestionaron el informe policial?

El magistrado señaló que los informes que emitió la policía sobre las viviendas donde iban a cumplir el arresto domiciliario eran “contradictorios, en cuanto a la uniformidad de criterios”. En el caso de Morote, la PNP dijo que no había garantías por ser una zona poco transitada. En el caso de Liendo, concluyó lo mismo pero porque era una zona rodeada por viviendas.

3. ¿Apelaron a la primera resolución?

Martínez afirmó que la Procuraduría Antiterrorismo y la fiscalía se “rasgan las vestiduras”, pero no apelaron en julio del 2017, cuando el mismo colegiado revocó la prisión preventiva. La resolución del martes dispuso la ejecución de la primera orden de excarcelamiento. El juez también dijo que el procurador Milko Ruiz “nunca” se presentó en el juicio.

4. ¿La procuraduría podía apelar esta decisión?

La defensa del Estado acusó al juez de “desinformar” sobre su accionar en este proceso. Ruiz señaló que “cualquier estudiante de Derecho sabe” que el procurador no puede impugnar, sino la fiscalía y dijo que tiene derecho a criticar la resolución. Pidió al juez que en 15 días dicte una sentencia por Tarata, caso con el que los terroristas podrían volver a la cárcel.

5. ¿Por qué hasta ahora no han salido de la cárcel?

Hasta el cierre de esta edición, Morote y Liendo no habían dejado el penal. El jefe del INPE, Carlos Vásquez, explicó ayer que el juzgado no anexó el informe policial de viabilidad del arresto domiciliario para los terroristas. Precisó que este debió ser adjuntado a la resolución que ordena la medida. Sin este informe no se puede ejecutar la orden, indicó.