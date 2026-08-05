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Resumen

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Tras una discusión de una hora y media, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó este martes que la Comisión de Ética tenga entre sus integrantes al diputado César Tito Rojas (Juntos por el Perú), exdirigente del Movadef y de la facción radical del magisterio Conare-Sutep.

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