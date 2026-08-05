La decisión se adoptó en presencia de los portavoces de los seis partidos que conforman la Cámara de Diputados, entre ellos, Fuerza Popular (FP), Juntos por el Perú (JP), Partido del Buen Gobierno (PBG), Partido Cívico Obras (PCO) y Ahora Nación (AN).

Hubo cierta tensión durante la reunión, pero finalmente se acordó que la Comisión de Ética esté conformada por Mery Infantes (FP), César Tito Rojas (JP), Edwin Espinoza Huillca (PBG), Javier Cipriani (RP), Heber López (Obras) y Harvey Colchado (AN).

Si bien por ahora es solo un integrante del grupo, existe la posibilidad de que el diputado Rojas sea quien presida dicho grupo de trabajo.

Consultada por este Diario sobre si Juntos por el Perú impulsará a Rojas como presidente de Ética, la diputada Svieta Fernández contestó: “Es un tema que se está dialogando en bancada aún”.

Fuentes de El Comercio indicaron que, en caso la izquierda impulse a Rojas, Fuerza Popular y Renovación Popular se opondrán. “No podemos permitir que una persona con ese perfil sea titular de una comisión importante”, señaló una fuente.

César Tito Rojas fue elegido diputados por Juntos por el Perú (Imagen: Difusión)

Aunque serían dos votos contra cuatro, la mayoría corresponde a la facción de izquierda o a la coalición conformada al inicio del nuevo Congreso bicameral.

Lo cierto es que la titularidad de dicho grupo de trabajo recaería sobre la izquierda. Fuerza Popular y Renovación Popular no intentarán presidir la Comisión de Ética. Así lo confirmó Roxana Rocha, diputada y vocera de RP, en el videopodcast “Versus” de El Comercio, tras participar en la Junta de Portavoces de la mañana.

“No vamos a presidir Ética. (Hemos renunciado a eso) en el acuerdo de hoy (martes). A veces es importante que el oficialismo no tenga Ética y menos Fiscalización (hoy Modernización)”, dijo.

Como primer punto de agenda, una vez instalada, la comisión deberá evaluar el caso de Julián Pérez Mallqui, acusado de haber agredido física y psicológicamente a su expareja.

—Un perfil cuestionado—

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Movadef presentó a César Tito Rojas como integrante del comité regional de Puno el 29 de marzo del 2011. En esa fecha fue considerado como miembro válido del comité.

Su firma también aparece en la segunda casilla del documento de adherentes o afiliados del comité político, al que accedió El Comercio.

La afiliación de Tito al Movadef aparece en la segunda casilla

Su rostro es conocido por haber participado en las marchas y plantones realizados en el 2021, cuando Pedro Castillo competía en la segunda vuelta presidencial contra Keiko Fujimori.

Según el programa Ocurre Ahora de ATV, un testigo protegido identificó al diputado como presunto integrante de la organización denominada “Los Azuzadores del Sur”, un grupo encargado de ejercer el control sobre las protestas en Puno, donde fallecieron varias personas.

Rojas no solo tiene esos antecedentes. También registra una larga trayectoria en el ámbito sindical y magisterial, pues fue secretario de defensa del Sutep Regional Puno y formó parte de la Conare-Sutep, una facción radical del gremio docente.

Reportes de la Dirección contra el Terrorismo de la PNP (Dircote) señalan que entre el 2000 y el 2004, Rojas habría visitado a internos por terrorismo en el penal de Yanamayo, en Puno.

—Distribución de comisiones—

Este martes a las 9:00 de la mañana, se reunió la Junta de Portavoces de la Cámara del Senado. En esa reunión se estableció que en las comisiones cada agrupación esté representada por el siguiente número de integrantes: Fuerza Popular (4), Juntos por el Perú (3), Renovación Popular (2), Partido del Buen Gobierno (1), Partido Cívico Obras (1) y Ahora Nación (1).

Con ello, los votos a la interna de las comisiones quedarían igualados.

Según el artículo 89 del Reglamento de la Cámara de Senado, cuando exista un empate en las votaciones, la Presidencia puede disponer una nueva votación, la cual se realiza necesariamente en la misma sesión. Excepcionalmente, o si persiste el empate en la segunda votación, el presidente dirime.

A las 11:00 de la mañana, la Cámara de Diputados hizo lo propio. En su reunión, decidieron que la proporcionalidad de integrantes en cada comisión se defina en dos bloques: Las comisiones “con mayor peso” contarán con 26 integrantes y las “de menor peso”, tendrán 20 miembros.

Los grupos de trabajo con “mayor peso” son Constitución, Modernización de la Gestión del Estado, Economía, Educación, Justicia, Inclusión Social e Infraestructura y Vivienda.

Las de “menor peso” son Defensa Nacional, Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor, Energía y Minas, Producción, Medio Ambiente, Salud, Trabajo y Ciencia.

Según el documento del Área de Estadísticas Parlamentaria, al que accedió El Comercio, Fuerza Popular tendrá 8 integrantes en las comisiones de “mayor peso”. Le seguirán Juntos por el Perú (6), Buen Gobierno (4), Renovación Popular (3), Obras (3) y Ahora Nación (2).

En las de “menor peso”, Fuerza Popular contará con 6 integrantes. Le seguirán Juntos por el Perú (5), Buen Gobierno (3), Renovación Popular (2), Obras (2) y Ahora Nación (2).

#AHORA En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular tendrá 8 integrantes en las comisiones de "mayor peso". Le seguirá Juntos por el Perú (6), Buen Gobierno (4), Renovación Popular (3), Obras (3) y Ahora Nación (2). @Politica_ECpe pic.twitter.com/nJsdspQ9Dr — Erik Rivera (@ErikRivera__) August 4, 2026

En el primer bloque de comisiones, la derecha tendrá menos votos, pues Fuerza Popular y Renovación Popular reunirán 11 diputados por comisión, mientras que la izquierda alcanzará 15.

Respecto del segundo bloque, Fuerza Popular y Renovación Popular sumarán apenas ocho votos de sus integrantes, mientras que la izquierda tendrá 12.

Un diputado de Fuerza Popular, que prefirió mantener su nombre en reserva, dijo a El Comercio que la bancada insistirá en obtener la presidencia de las comisiones de Constitución, Economía y Desarrollo Agrario.