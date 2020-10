El exfutbolista Jean Franco Ferrari Chiabra se inscribió en el partido político Restauración Nacional, con el que tentará la presidencia de la República el exalcalde de La Victoria George Forsyth.

Según el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ferrari es miembro del padrón de afiliados desde el pasado 30 de setiembre. No está registrado como miembro de un comité provincial o distrital ni tampoco como dirigente.

El exfutbolista se inscribió a Restauración Nacional, partido con el que tentará la presidencia George Forsyth. (Captura)

El pasado 19 de octubre, el exfutbolista George Forsyth anunció su decisión de ser precandidato a la presidencia por Restauración Nacional. “Si tomé la decisión es porque están las posibilidades. Creo que el trabajo que hemos hecho en La Victoria se está reflejando en las encuestas. Agradecemos mucho a los compatriotas que nos ven con simpatía. Es un reflejo del equipo que he creado, porque no lo he hecho yo solo”, manifestó en una entrevista con la revista “Cosas”.

La última encuesta de El Comercio-Ipsos muestra que Forsyth mantiene su liderazgo en las preferencias electorales, con un 19%. Su intención de voto, sin embargo, bajó cuatro puntos porcentuales con respecto a setiembre, cuando obtuvo 23%.

