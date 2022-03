El exministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, señaló que jamás negoció la construcción de obras con el exlegislador Kenji Fujimori y que tampoco se le pidió que viabilice proyectos de inversión en ninguna región del país.

Las respuestas de Giuffra se dieron en el marco del proceso que sigue contra Kenji Fujimori y otros legisladores por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

“[Kenji Fujimori] Nunca me ha pedido que apruebe algún proyecto de obra para Puno, ni para Puno ni para ninguna región. Los ministros no aprobamos los proyectos de obra, eso se hace en un sistema muy largo de evaluación. No es que el ministro aprueba o desaprueba. Nunca he recibido ninguna solicitud de ese tipo”, aseveró.

“Es un proceso complejo el de las obras, en general lo que hay es un presupuesto asignado, hay muchos proyectos que se tienen que aprobar, por eso es que se lee un porcentaje tan bajo de ejecución, porque muchos no cumplen con los requisitos”, agregó.

“Durante mi labor como ministro recibí dos mil cartas que hacían referencia a la necesidad de ejecución de proyectos de inversión, no sé si alguna haya alguna de Kenji Fujimori, pero de manera verbal o personal nunca me lo comunicó”, dijo.





El juicio a Kenji

La fiscalía pidió 12 años de prisión contra el excongresista Kenji Fujimori, acusado por los presuntos delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado.

También solicitó el pago de una multa de S/ 130 mil para el hermano menor de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la inhabilitación por 183 meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.

Este juicio comprende también a los acusados excongresistas Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y al exasesor de Kenji Fujimori, Alexei Toledo, a quienes se les imputa haber ofrecido obras al fallecido exlegislador Moisés Mamani para que vote contra la vacancia de Kuczynski Godard.

