La exministra de Cultura, Sonia Guillén, se pronunció este lunes sobre el audio difundido por el programa “Panorama” en el que el cantante Richard Cisneros -conocido como 'Richard Swing’- se ufana supuestamente de haber logrado su salida del cargo.

"Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, expresó Cisneros.

En la videollamada, difundida por Panorama, Cisneros Carballido incluso se vanagloria al afirmar que trabaja “para tres presidentes” y que jamás se imaginó “ser famoso a nivel mundial”. Sin embargo, consultado por El Comercio, el cantante afirmó brevemente: “No soy yo. Y esa no es mi voz”. Este Diario insistió en tener una mayor respuesta, pero él no volvió a realizar comentario.

Al respecto, la exministra dijo que primero sintió indignación y señaló que en su vida se ha sido atrevida para lograr las cosas.

“Hay un momento de indignación y en el siguiente momento me tengo que reír, tal vez con una risa nerviosa de indignada porque a mí me pueden haber calificado de muchas maneras y sí, en mi vida, he sido atrevida porque seguramente si no lo hubiera sido no habría llegado a lo que he podido realizar”, aseveró.

Guillén refirió no revelar detalles sobre quiénes decidieron contratar a Richard Cisneros en el sector que dirigió hasta la semana pasada.

Señaló que la responsabilidad deberá determinarse tras los "procesos que se hacen dentro de este país”.

“Me voy a tener que disculpar que no pueda darle los nombres, los datos, porque he asumido mi responsabilidad política, pero no se ha dejado de hacer lo que se tiene que hacer y esos sucesos se han iniciado”, precisó.

Este lunes, la fiscal anticorrupción Janny Sánchez Porturas y un equipo de su despacho intervinieron las oficinas administrativas del Ministerio de Cultura, ubicado en San Borja, para recabar documentación completa sobre las contrataciones que tuvo Richard Cisneros, debido a que el ministerio solo envió una parte de la documentación que solicitó el Ministerio Público.

“He tomado los pasos que eran necesarios y lo otro está continuando, ustedes saben que la fiscalía está en el Ministerio de Cultura, toda esta información va a salir y yo tengo que ser respetuosa de que salga de la manera correcta y en este momento ya estoy fuera del ministerio”, dijo Guillén.

En ese sentido, reiteró que su renuncia al cargo de titular de dicho sector se da al asumir su “responsabilidad política” en este caso.

“Yo, para singularizar a personas o procesos, tengo que tener la evidencia, tengo que ser responsable, no puedo simplemente decir más de lo que he dicho, en el sentido en que asumo mi responsabilidad política porque debería haber evitado que una situación como esta se dé”, afirmó en RPP.

Afirmó que debió “haber evitado” que se repitan las contrataciones del Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

Sonia Guillén precisó que este tipo de contrataciones no pasaron por su evaluación, pero que de haberlas detectado las acciones habrían sido otras.

“Este tipo de contrataciones no pasan por mí, por la evaluación del ministro y por eso le digo que yo asumo mi responsabilidad política porque debería haberme dado cuenta, debería haberlo hecho, pero no fue ese el caso porque si fuese el caso realmente las acciones habrían sido otras”, enfatizó.

Como se recuerda, Guillén renunció al cargo de ministra de Cultura ante los cuestionamientos por la contratación de ‘Richard Swing’ para brindar charlas motivacionales a los funcionarios de dicha cartera durante el estado de emergencia decretado por el Gobierno a raíz del coronavirus (COVID-19).

Esto por una orden de servicio por S/30.000, aunque entre el 2018 y 2020 tuvo contratos por más de S/175.000.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra se pronuncia sobre Richard Swing