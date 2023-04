De acuerdo con información a la que accedió El Comercio, los recursos estarán disponibles para Salas hasta el 13 de junio de este año, tal como lo permite la referida normativa. En 24 días de uso del vehículo, ha recorrido 934 kilómetros.

Los traslados de Salas

El pasado 14 de diciembre, a través del Memorando 805, la Oficina General de Administración del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) autorizó asignar a Salas un conductor para sus traslados, así como brindarle seguridad y protección personal con la asignación de un suboficial de la Policía Nacional como jefe de escolta.

Entre otros recursos, el exministro tiene disponibles un vehículo y hasta 80 galones de combustible de 97 octanos para utilizar en sus traslados mensuales. Según pudo conocer este Diario, a Salas se le asignó un Nissan Sentra para su movilización, pero a partir del 1 de marzo se realizó el cambio por un vehículo FAW HONGQI.

El uso de vehículos y la dotación de combustible para el año fiscal 2023 fue aprobado por el MTPE en la Resolución Directoral 007 de este año. En ella se detallan las asignaciones de su flota de 32 autos, así como la cantidad máxima de consumo por mes.

El contrato para el suministro de combustible para esta flota vehicular del MTPE (gasohol 97 plus), suscrito entre el ministerio y el contratista, tiene como monto total S/157.248 por un estimado de 7800 galones. Esta cifra comprende también la cantidad de combustible que puede ser utilizado por el exministro.

De acuerdo con los detalles obtenidos por El Comercio, Alejandro Salas ha utilizado los vehículos en 24 ocasiones entre diciembre del 2022 y la primera quincena de marzo de este año, consumiendo un total de 23 galones de combustible.

El ministerio detalló que si bien “como se ha indicado existe una movilidad vehicular y chofer asignado al exministro Alejandro Salas Zegarra, el uso y utilización de la unidad vehicular no es permanente, lo cual se evidencia en la bitácora de cada uno de los vehículos señalados, en la cual se establecen las comisiones de atención brindadas al señor Salas Zegarra”.

Comisiones de Alejandro Salas Días de uso del vehículo y kilómetros recorridos por día

Diciembre 2022 (día de uso) Kilómetros recorridos 14/12/22 41 20/12/22 27 27/12/22 28 28/12/22 29

Enero 2023 (día de uso) Kilómetros recorridos 3/1/23 60 4/1/23 9 6/1/23 78 9/1/23 60 10/1/23 2 11/1/23 6 12/1/23 71 17/1/23 24 20/1/23 22 23/1/23 30 25/1/23 5 29/1/23 54 30/1/23 27

Febrero 2023 (día de uso) Kilómetros recorridos 3/2/23 56 15/2/23 24

Marzo 2023 (día de uso) Kilómetros recorridos 3/3/23 26 6/3/23 49 8/3/23 72 10/3/23 72 12/3/23 62

Vehículo Kilómetros recorridos Rendimiento de galón Total de combustible consumido (galones) Precio unitario Costo total Nissan Sentra 653 40km/galón 16,33 S/20,16 S/329,11 FAW HONGQI 281 40km/galón 7,03 S/20,16 S/141,62

Totales 24 días de uso del vehículo.

934 kilómetros recorridos

S/470,74 costo total del combustible.

Los días de mayor uso fueron el 6 y 12 de enero, así como el 8 y 10 de marzo, cuando se registraron más de 70 kilómetros recorridos al día. Pese a ello, Salas aseguró a este Diario que solo dispone del vehículo en Lima, cuando debe acudir a alguna citación o a una entrevista con algún medio de comunicación.

Salas indicó que no realizó ningún trámite para acceder a estos recursos, pero que fue informado por seguridad del Estado que “por ley” tenía este beneficio durante seis meses. “Lo hice por una simple razón: como la situación era evidentemente compleja por lo que había sucedido y como habían terminado las cosas, lo que quise era que seguridad del Estado sepa cuál era mi condición como ciudadano”, explicó el exministro.

Asimismo, que al conocer que para que este derecho no se active tenía que renunciar a él, consideró: “si hay una ley, que continúe el marco de la legalidad. No voy a renunciar a nada y si hubiesen sido otras condiciones normales, seguramente lo hacía. Las condiciones no eran normales”.

Finalmente, mencionó que hay semanas en las que no hace uso de estos recursos y que, si renunciara a ellos, “lo primero que van a decir es ‘por qué renuncia, qué quiere hacer’. Yo no tengo abierto ningún tipo de investigación, no tendría por qué tenerla”. Salas también mencionó que recibió amenazas cuando concluyó con sus funciones.

Otro caso

El Ministerio de Educación (Minedu) también asignó desde el 13 de diciembre del 2022 un vehículo FAW HONGQI y dos conductores al exministro del sector Rosendo Serna. Según los datos a los que accedió este Diario, esta disposición se dio a solicitud de la Secretaría General del ministerio.

Según el sector, entre diciembre del 2022 y marzo de este año, Serna utilizó estos recursos en cuatro ocasiones: el 27, 28 y 29 de diciembre del 2022; y el 4 de enero, consumiendo un total de 14,448 galones de combustible por S/278,27.

Sin embargo, el exministro refirió a El Comercio que, desde el 7 de diciembre del 2022, cuando dejó el cargo, no ha hecho “uso expreso” de esta movilidad. La renuncia a estos beneficios fue formalizada el 27 de febrero ante el director de Seguridad del Estado de la Policía Nacional.

El exministro aseguró que los días en que se habría hecho uso del vehículo estuvo en Lima y no dispuso de él. Además, que el 4 de enero se trasladó al aeropuerto en taxi. “Avisé a la escolta. Dije que estaba viajando a Huánuco y supongo que ellos habrán seguido. Yo me fui con mi movilidad”, por lo que reiteró que no dispuso del vehículo ni combustible. El exministro también descartó que se haya comunicado con el Minedu para acceder a este beneficio. “No he solicitado. […] No [conozco el vehículo], ni un día he salido con esa móvil del ministerio”, incidió.

El Comercio se comunicó con las áreas de comunicaciones del Minedu y del MTPE para obtener una respuesta sobre estas asignaciones de recursos a los exministros del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no obtuvimos ningún descargo.

Más datos Normativa La Directiva N°007, aprobada en octubre del 2022 por el Ministerio del Interior mediante la Resolución Ministerial N°1506 , establece los lineamientos para brindar seguridad a diferentes funcionarios del Estado.

establece los lineamientos para brindar seguridad a diferentes funcionarios del Estado. Entre ellos, los exministros que hayan asumido el cargo al menos durante seis meses.

Otros exfuncionarios que pueden obtener este beneficio son expresidentes del Congreso, del Poder Judicial, del Consejo de Ministros, exvicepresidentes de la República y exfiscal de la Nación.

Resolución Ministerial (Interior) 1506