“Punto Final” reveló que el extitular del Ministerio de Transportes (MTC) Carlos Estremadoyro, investigado por el caso ‘Los intocables de la corrupción’, asesora a una empresa surcoreana que ganó contratos con dicha cartera durante su gestión.

Se trata de la constructora Dohwa, que ganó millonarios contratos desde que Estremadoyro llegó al Ministerio de Transportes en el gobierno de Martín Vizcarra, sobre todo en Provias Descentralizado, cuando la entidad estuvo liderada por Carlos Revilla Loayza, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los intocables de la corrupción’.

De acuerdo con “Punto Final”, el exministro brinda asesorías desde el 2022 a la compañía contratista del Estado.

Según el portal de OSCE, dicha empresa ha ganado al menos 33 contratos con el MTC desde el 2017 hasta este año.

Con Provias Nacional ganó nueve contratos desde el 2020 hasta la actualidad por más de S/74 millones y con Provias Descentralizado firmó 16 contratos desde el 2019 hasta hoy por un monto superior a los S/122 millones.

Actualmente, la compañía surcoreana forma parte del consorcio a cargo de la supervisión y administración de una obra emblemática como lo es la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco. Esta le trajo problemas a Vizcarra con la fiscalía por una adenda que se firmó con el consorcio Kuntur Wasi cuando era ministro de Transportes de Pedro Pablo Kuczynski.

En diálogo con el programa dominical, Estremadoyro admitió que trabajó para Dohwa, pero subrayó que fue a través de terceros.

“Tengo que trabajar en algún lado. La ley, digamos, de contrataciones, porque no hay una ley que te prohíba indica que tú no puedes trabajar... Es más, yo podría haber trabajado como Carlos Estremadoyro y ganar contratos así directamente sin necesidad de asesorar a nadie, de acuerdo con ley, después de un año. Eso está en el artículo diez u once de la ley de contrataciones. No es ninguna falta”, dijo.

Como se recuerda, antes de ser ministro de Estado, Estremadoyro fue el inamovible viceministro de Transportes del expresidente Martín Vizcarra, a quien conoce desde sus épocas de gobernador regional en Moquegua.

Según la tesis del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder, Estremadoyro forma parte del organigrama de “Los Intocables de la Corrupción”.

Dowha respondió a “Punto Final” que el exministro “no tenía ningún cargo en la empresa” y que “se contrató a la empresa del señor Estremadoyro para que realizase labores de consultoría de ingeniería en los proyectos que fuese necesario” y, adicionalmente, “realizaba labores de estudios previos pues con sus profesionales podía aportar conocimiento del terreno que es esencial para conocer la factibilidad de un proyecto”.