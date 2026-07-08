Uno de los personajes con mayor tiempo prófugo de la justicia -además de Vladimir Cerrón- vinculado al sentenciado Pedro Castillo, es su exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva.

Cerrón Rojas lleva dos años y nueve meses eludiendo a la justicia; mientras que Silva Villegas acaba de cumplir cuatro años y un mes en la clandestinidad, sin que las entidades encargadas de su captura hayan pido ubicarlo.

Pese a ello, a través de su defensa legal, el exministro castillista había solicitado al Poder Judicial (PJ) que levante las órdenes de captura y prisión preventiva en su contra, alegando que el plazo de las medidas ya habían vencido. Sin embargo, el PJ rechazó su pedido.

Silva Villegas es investigado por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública-organización criminal y contra la administración pública-colusión, en perjuicio del Estado por los casos “Puente Tarata” y “Los Niños”.

Ello, por ser uno de los principales integrantes de la presunta red criminal que operó durante el gobierno de Castillo dedicada a beneficiarse económicamente o con favores a cambio de licitar irregularmente obras públicas.

El ex ministro de Transportes, Juan Silva, es el funcionario más cuestionado de todos los que han pasado por el gabinete Castillo. Recientes audios lo comprometen en presuntos actos de corrupción. (Foto: Presidencia de la República)

Órdenes de captura nacional e internacional y prisión preventiva siguen vigentes

El pedido se realizó en el marco del proceso seguido en su contra por presunta corrupción en la licitación del Puente Tarata, por parte de Provías Descentralizado vinculado al MTC, donde se le dictó 36 meses de prisión preventiva.

En este caso es investigado por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, modalidad organización criminal y contra la administración pública, modalidad colusión, ambos en agravio del Estado.

MTC firma contrato para la construcción del puente Tarata en la región San Martín. (Foto: Ministerio de Transportes y Comunicaciones)

La defensa de Silva Villegas, el abogado Jorge Castro, sostuvo ante la judicatura suprema que su patrocinado había sido “manipulado” por lobistas, durante el proceso de licitación de la referida obra, y que no hubo irregularidades puesto que no hubo perjuicio al Estado con la ejecución de la misma.

Agregó que la prolongada vigencia de la orden de ubicación y captura resultaba injustificada pues no existían elementos que vinculen a su patrocinado con los delitos de organización criminal y colusión, por lo que consideró que correspondía declarar fundada la solicitud de cese de la prisión preventiva.

El Ministerio Público, entre sus argumentos, señaló que la defensa no presentó elementos nuevos que desvirtúen la imputación contra el exministro.

Además, recordó que Silva Villegas permanece no habido desde que se dictó la prisión preventiva, manteniéndose vigente el peligro de fuga; y finalmente, la medida no ha sido ejecutada por encontrarse el investigado prófugo o no habido.

Juan Silva Villegas

El juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, analizó la solicitud y determinó que el Artículo 283 inciso 1 del Código Procesal Penal, sí permitía el cese de la prisión preventiva, bajo diversos supuestos, siempre que la medida coercitiva personal venga siendo ejecutada.

Por ende, señaló el magistrado, el cese de prisión preventiva exige que la medida se encuentre en ejecución. Cuando ello no ocurre por mantenerse el imputado no habido o prófugo de la justicia, precisó, la solicitud resulta manifiestamente inviable.

“En consecuencia, no resulta jurídicamente viable solicitar la cesación de una prisión preventiva cuando el imputado no viene cumpliendo el mandato impuesto, como ocurre en el presente caso, en el que Silva Villegas permanece no habido desde que se dictó la medida coercitiva y, por tanto, ésta no inició su ejecución.” Juan Carlos Checkley, juez supremo de Investigación Preparatoria

Adicionalmente, señaló el magistrado, la defensa legal no presentó elemento de convicción nuevo para valorar y su pedido se sustentó en argumentos que ya fueron contemplados en pedidos anteriores similares.

“Presentado en este incidente de cese de prisión preventiva, la defensa de Silva Vilegas solicita se deje sin efecto la medida de ubicación y captura de Silva Vilegas alegando que venció el plazo de 36 meses de prisión preventiva y reproduciendo los mismos argumentos expuestos en la solicitud que dio origen a este incidente. Como se fundamenta precedentemente, dicha medida no se ejecutó hasta la fecha y se encuentra plenamente vigente, por lo que se deberá estar a lo resuelto en la presente resolución”, anotó el juez.

Esta es la cuarta solicitud presentada para dejar sin efecto la prisión preventiva; las anteriores también fueron desestimadas y confirmadas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Juan Silva Villegas