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Resumen

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Uno de los personajes con mayor tiempo prófugo de la justicia -además de Vladimir Cerrón- vinculado al sentenciado Pedro Castillo, es su exministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva.

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