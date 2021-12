El exministro de Defensa Walter Ayala detalló que recibió en su despacho al sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez, a los pocos días de haber asumido el cargo y que el motivo de la vista fue saludarlo y darle la bienvenida.

“Ni lo conocía pero tengo entendido que así como fue a verme a mí, ha ido a saludarme. ‘Ministro, a usted lo saludo, bienvenido’. Bienvenido no en el tema de gestión porque soy una persona invitada”, detalló en declaraciones a RPP.

Fray Vásquez acudió al Ministerio de Defensa el 7 de agosto en la tarde, pocos días después que Ayala jurara al cargo de ministro en el Gabinete presidido por Guido Bellido.

Según explicó el exministro, aquella visita fue la segunda vez que lo vio en persona.

“La primera vez creo que lo vi cuando el presidente me llamó para invitarme a ministro y ahí, la otra vez que fui, estaba filtrando los que íbamos a ver la sucesión de mando, estábamos proponiendo personas para la comisión de transferencia”, manifestó.

Walter Ayala descartó que el sobrino de Pedro Castillo le haya planteado algún tipo de propuesta relacionada a licitaciones o contrataciones.

“Yo me sentí alegre que alguien del entorno del presidente me viniera a saludar. Me saludó, dijo que yo era una buena persona, un buen profesional. Prácticamente vino a saludarme. (La reunión) habrá durado, yo recuerdo, media hora, 40 minutos”, comentó, para luego agregar que era hora de almuerzo y por eso le invitó “un poco de sopa” del menú que le correspondía como ministro.

El exministro reiteró que no conversó algún tema irregular con Fray Vásquez y tampoco pudo explicar por qué él fue a darle la bienvenida como ministro. “Si hay alguna sospecha, como todos, debe ser investigado. Nadie tiene corona”, acotó.

Asimismo, Ayala negó haberse reunido con Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, y aseguró que solo despachó con el jefe del Estado en Palacio de Gobierno. Precisó que solo fue a este inmueble cuando Castillo todavía no asumía el cargo de presidente.

