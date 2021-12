Conforme a los criterios de Saber más

A más de una semana desde que el Congreso censuró al ministro de Educación, Carlos Gallardo, el presidente Pedro Castillo todavía no ha nombrado a su sucesor. Incluso, tampoco ha encargado esta cartera a otro integrante del Gabinete. Esta situación ha sido criticada por la titular del Parlamento, María del Carmen Alva.

“Juramentar a ministro de Educación es prioritario a una semana de la censura a Gallardo. Preocupa que aún no se designe su reemplazo. El sector Educación lo requiere con urgencia para poder asegurar un exitoso retorno a clases presenciales”, tuiteó la acciopopulista.

La parlamentaria Flor Pablo (Partido Morado) también cuestionó la actual situación del Ministerio de Educación, al referir que Castillo Terrones tuvo tres días, tras la destitución de Gallardo para no solo hacer oficial la salida de este, sino también para elegir a su reemplazo. “Nunca he visto que un ministerio quede descabezado, ni siquiera han dado la encargatura a otro ministro”, agregó.

La exministra de Educación afirmó que el Perú no solo enfrenta una crisis sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19, sino también una emergencia sin precedentes en el sector educación.

“Ya son dos años sin clases presenciales, esto tiene un impacto en la salud mental y en el desarrollo académico de los estudiantes. Por ejemplo, los niños más pequeños de las zonas rurales no están aprendiendo a leer y escribir, los que terminan la secundaria no tiene las habilidades suficientes para continuar y acceder a educación superior, y los de educación superior no pueden realizar prácticas”, manifestó a El Comercio.

Los relevos en el Ejecutivo en días

Cargo Fecha de renuncia Sucesor Fecha de nombramiento Días de diferencia Héctor Béjar | Cancillería 17/08/2021 Óscar Maúrtua 20/08/2021 4 Luis Barranzuela | Ministerio del Interior 02/11/2021 Avelino Guillén 04/11/2021 3 Walter Ayala | Ministerio de Defensa 14/11/2021 Juan Carrasco 17/11/2021 4 Bruno Pacheco | Secretario General de la Presidencia 19/11/2021 Carlos Jaico 24/11/2021 6 Carlos Gallardo* | Ministerio de Educación 21/12/2021 8

*Gallardo fue censurado por el Parlamento, tras la filtración del examen de evaluación docente.





Pablo indicó que la demora del presidente Castillo en la designación de un ministro de Educación, a pesar de este contexto, demuestra que existe “una falta de liderazgo y de prioridad”.

“Invocó al presidente a que realice el nombramiento de un ministro que conozca el sector, no necesitamos a alguien que venga a aprender, sino a una persona dialogante, que defienda las reformas y que no responda a intereses de gremios o de ciertos sectores económico. Esta designación puede ser un punto de quiebre, que nos dará una señala sobre cuál es la posición de Castillo sobre la reforma en la educación”, subrayó.

Sin nexos con el sindicato

La parlamentaria también criticó que el jefe de Estado haya postergado la designación por viajar a Cajamarca para pasa Navidad con su familia.

“Cuando se está en el gobierno no hay domingo ni feriados, las fiestas no son justificación. Aquí no hay justificación, lamentablemente vemos una falta de voluntad y de liderazgo, porque profesionales hay. Él tiene que hacer un deslinde de su sindicado, entiendo que la presión viene por ahí, para que se ponga a alguien del Fenatep, pero esa fórmula no ha funcionado”, remarcó.

El exministro de Educación Idel Vexler dijo que le genera “una gran preocupación” que el presidente Castillo, a pesar de ser maestro no entienda la urgencia con la que se debe atender el sector Educación. Añadió que el nuevo ministro no debe tener vínculos con el Fenatep y que no solo tiene el reto de concretar el retorno a clases presenciales.

“Esta demora es muy preocupante. El presidente a pesar de ser maestro no entiende que hay urgencias que atender en el sector. El nuevo ministro debe ser un maestro calificado, con capacidad de gestión y con que tenga un perfil democrático y de gran convocatoria. Quien suceda a Gallardo no tiene que ser un líder sindical, ni del Fenatep ni del Sutep”, expresó a este Diario.

Vexler también refirió que otro de los principales retos del nuevo ministro será continuar con la reforma magisterial y para ello, lanzar una nueva prueba docente, luego de que el Congresos anulará el último concurso, tras la filtración del examen.

El exministro de Educación Daniel Alfaro dijo que no recordaba haber visto “una latencia tan larga” en un cambio ministerial en los últimos años. Agregó que el nuevo titular del sector debe tener un liderazgo firma y generar confianza para que la sociedad acompañe al Estado en el proceso de retorno a clases presenciales.

“La elección del próximo ministro debe darse bajo la lógica de la permanencia del mismo, [en cinco meses] van dos ministros y ahora viene un tercero, cuando Educación es una cartera en la que se necesita pensar a largo plazo. Y antes de este gobierno, la rotación era alta. Se debe nombrar a la mejor persona y que cumpla con el regreso a clases”, expresó a El Comercio.

Alfaro indicó que más allá de la procedencia del nuevo ministro, este debe tener claro que lo que tiene que prevalecer es el interés superior del niño, como la meritocracia en la carrera pública magisterial y el licenciamiento de las universidades.

También indicó que se necesita que el sucesor de Gallardo tenga “capacidad de gestión”, porque el Minedu es la cartera con mayor presupuesto dentro del Estado.

El exministro de Educación señaló dentro de los retos del nuevo ministro estará reducir la brecha de acceso a la educación superior.

“Antes de la pandemia, tres de cada diez escolares llegaban a realizar estudios superior, hoy solo son dos de cada diez. Y no solo se trata de tener un mayor tránsito, sino que a la institución a donde decidan ir estos estudiantes sea de calidad, por eso es importante defender la reforma universitaria”, concluyó.

El congresista Edgar Tello, integrante de la facción magisterial de la bancada de Perú Libre, dijo a El Comercio que el presidente Castillo “se está tomando su tiempo para tomar una importante decisión” para el sector Educación. Rechazó, en ese sentido, las críticas hechas por Alva por el vacío de poder en el Minedu.

Tello también marcó distancia de la posición de los exministros Pablo y Vexler, quienes consideraron que el sucesor de Gallardo no debe ser del Fenatep.

“El Fenatep es un sindicato legítimo, y los maestros tienen el derecho a afiliarse. Hay profesionales idóneos dentro de esta organización. No debe haber ojeriza con ningún gremio”, acotó.

La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, se reunió ayer con el director regional de Educación de Huánuco, Rosendo Leoncio Serna Román, quien, de acuerdo a fuentes de El Comercio, es uno de los nombres que el Ejecutivo tiene en el bolo para el Ministerio de Educación. La cita, que se realizó en PCM, duró una hora y 20 minutos.

La noche del miércoles 22 de diciembre, la rectora de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, Lida Asencios Trujillo, se reunió con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno por 30 minutos.